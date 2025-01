Pas de retraite pour Cristiano Ronaldo : une prolongation et un salaire toujours aussi délirant

Il avait évoqué à demi-mot une retraite potentielle en 2025, mais ce sera pour plus tard : Cristiano Ronaldo va prolonger. La date-butoir qu'il se donne semble désormais évidente.

L'année 2024 de Cristiano Ronaldo est loin d'avoir été celle d'un joueur en fin de carrière : le Portugais a inscrit 17 buts en 20 matchs en Saudi Pro League, confirmant que même s'il est payé rubis sur ongle, il n'est pas en vacances en Arabie Saoudite.

Pour autant, dans un mois, CR7 aura 40 ans et on aurait pu penser qu'une fin de carrière était dans les tuyaux. Il n'en est rien : le média saoudien Al Khabar annonce que Ronaldo aurait accepté une offre mirobolante d'Al-Ittihad. En réalité, une offre semblable à la précédente : 200 millions d'euros annuels pour une prolongation jusqu'en 2026.

Une telle prolongation devrait amener Cristiano Ronaldo jusqu'à ses 41 ans et à quelques mois de ce qui ressemble de plus en plus à son dernier objectif : la Coupe du Monde 2026. S'il la dispute, CR7 deviendra le recordman absolu du nombre de Coupes du Monde disputées avec six tournois - un record qu'il partagerait avec Lionel Messi si l'Argentin va lui aussi jusque là.

Inimaginable que Ronaldo prenne le risque de voir son rival de toujours lui chiper ce record-là aussi : si le quintuple Ballon d'Or continue jusqu'en 2026, il sera aux Etats-Unis pour une dernière (?) danse.