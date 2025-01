Des propos étonnants : Wouter Vrancken tacle ses joueurs

La Gantoise reste sur un terne partage contre Dender et n'a pas encore accueilli de renforts susceptibles de créer un changement clair. Wouter Vrancken va donc improviser.

Contre Dender, peu de joueurs de Gand ont amené satisfaction, sauf les habituels tauliers du milieu de terrain Ito et Delorge. La nouvelle recrue, Leonardo Lopes Da Silva, a été aligné... ailier droit, ce qui n'est pas son poste.

Omri Gandelman, quant à lui, a été positionné plus haut qu'à l'accoutumée sur le terrain, en soutien de Gudjohnsen, mais a manqué la plus grosse occasion de la rencontre dans ce rôle inhabituel. Gand manque de poids offensif et attend des renforts cet hiver.

La situation est en effet peu brillante chez les Buffalos. Momodou Sonko commence à se faire remarquer peu à peu, mais Helio Varela n'a pas encore rentabilisé jusqu'à présent son transfert de 3,1 millions d'euros.

Omgba n'est toujours pas disponible suite à sa blessure, et Gudjohnsen déçoit au vu du prix mis sur lui (2,9 millions d'euros) et des hautes attentes liées à sa prestigieuse filiation. Enfin, Zalan Vancsa a accumulé 85 minutes de jeu en Jupiler Pro League cette saison, et le tout jeune Tibe De Vlieger reste encore léger à 19 ans.

Wouter Vrancken a salué la mentalité combative de Lopes da Silva dans ces circonstances, mais n'a pas hésité à dire ce qu'il pensait du reste de son secteur offensif. "Certains joueurs n'ont pas encore été en mesure de marquer le club de leur empreinte, c'est certain. Pas du tout, même", regrettait-il publiquement dans des propos relayés par le Nieuwsblad. Hein Vanhaezebrouck se plaignait ouvertement quand il avait besoin de renforts. Combien de temps avant que son successeur fasse de même ?