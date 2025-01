OFFICIEL : Malines se renforce avec une pépite de Challenger Pro League

C'était prévisible, et c'est maintenant officiel : Keano Vanrafelghem s'engage avec le KV Malines.

Keano Vanrafelghem est officiellement un nouveau joueur de Malines. Le club a annoncé sa signature jeudi via ses canaux officiels.

Âgé de 21 ans, le jeune attaquant a signé un contrat de quatre ans et demi avec le club. Originaire de Flandre-Occidentale, Vanrafelghem a été formé au Club de Bruges, où il évoluait pour le Club NXT.

Lors de l'hiver 2023, il a rejoint le Patro Eisden Maasmechelen, qui l'a immédiatement prêté au Sporting Hasselt. Un choix judicieux, puisqu'il y a laissé une forte impression.

Cette saison, il a confirmé son potentiel en marquant huit buts et en délivrant six passes décisives en 15 matchs sous les couleurs de Patro en CPL. Keano Vanrafelghem a brièvement exprimé ses sentiments suite à sa signature : "Je suis impatient de disputer mon premier match dans le stade. J’ai déjà suivi plusieurs rencontres à la télévision, et l’atmosphère qui y règne m’a toujours marqué. Malines faisait clairement partie des clubs où je rêvais de jouer. Je suis très heureux d’être ici et je porterai ces couleurs avec fierté", a-t-il confié.