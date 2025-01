"Xabi Alonso et José Mourinho me voulaient mais j'ai préféré Genk" : le Racing présente sa nouvelle pépite

Il a choisi Genk pour faire ses premiers pas en Europe et pour remporter des prix. Le jeune talent de 20 ans a été présenté par le Racing, et est décrit comme rapide et doté d'une superbe technique de frappe.

Yaimar Medina a été présenté officiellement par son nouveau club où il devra s'adapter à son nouveau chez-lui : "Tout le monde m'a dit que Genk était un premier pas idéal en Europe. C'est la première fois que je voyais de la neige. Je savais qu'il ferait froid en Belgique, mais pas qu'il ferait aussi froid", a confié le joueur lors de sa présentation.

Sylvio Garcia a servi d'interprète pour la conférence de presse lors de la présentation de Medina, car pour l'instant, le joueur ne parle que l'espagnol. Garcia aide également Medina avec le côté pratique : "Le jour de son arrivée, je l'ai immédiatement accompagné au magasin pour acheter des manteaux d'hiver", explique Garcia.

Cette acclimatation prendra un certain temps, mais Medina n'est pas un atout qui doit être utilisé immédiatement. L'entraîneur Thorsten Fink explique qu'il a joué son dernier match en Équateur le 7 décembre et qu'il était en préparation pour la nouvelle saison après la trêve : "Nous n'allons pas le brûler mais lui laisser le temps de s'adapter. Il sera déjà du voyage à Malines pour nous voir travailler et sentir l'énergie de l'équipe, mais il est trop tôt pour être déjà sur le banc."

Tous m'ont recommandé Genk

"Xabi Alonso et José Mourinho me voulaient mais ils ne m'ont pas appelé eux-mêmes, c'est leur entourage qui me l'ont fait savoir. Mais j'ai préféré Genk parce que ce club me suit depuis longtemps. Je pense que c'est la meilleure façon de faire mes premiers pas en Europe. À Genk, j'ai plus de chances d'avoir du temps de jeu et je veux aussi gagner des prix avec ce club", confie le jeune équatorien.

Plusieurs footballeurs équatoriens évoluent déjà en première division belge : Joel Ordoñez fait des merveilles au Club. Son compatriote Alfred Caicedo joue dans l'équipe U21 de Genk. Medina explique qu'il s'est renseigné auprès de ces joueurs sur le championnat belge : "Tous m'ont recommandé Genk comme une première étape idéale en Europe pour poursuivre ma carrière."