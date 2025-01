La reprise du Standard entre dans sa phase décisive...et Lucien D'Onofrio est toujours bel et bien en course

La reprise du Standard se dessine lentement mais sûrement. Les candidats acquéreurs commencent à sortir du bois.

C'est mardi prochain, dans trois jours, que la période instaurée par le Standard pour déposer des offres liantes prendra fin. Ensuite, les négociations entreront dans leur phase exclusive avec les candidats qui se seront manifestés.

Le nombre d'offres sur la table est encore incertain : SudInfo parle d'au moins quatre candidatures concrètes. Avec des profils assez variés pour potentiellement reprendre le club.

Une première offre liante pourrait venir des Émirats arabes unis, une deuxième piste proviendrait d’Afrique. Cette dernière pourrait avoir été formulée par Aliko Dangote. Il s'agit d'un homme d'affaires nigérian parmi les plus riches d'Afrique et qui avait annoncé vouloir racheter Arsenal en 2020, sans que cela ne se concrétise.

Lucien D'Onofrio jamais bien loin

Il devrait également être concurrencé par une offre américaine émanant d'un homme d'affaires se disant "très intéressé" et qui était d'ailleurs présent pour assister au match contre le Cercle de Bruges. Une autre poste américaine pourrait mener aux propriétaires de Burnley ALK Capital, le fonds d'investissement qui a acquis le club de Burnley.

Mais la piste qui fait le plus parler reste celle de Robert Lesman, qui serait accompagné d'un certain Lucien D'Onofrio. L’ancien vice-président du club avait été décrit comme peu intéressé par le dossier mais semble finalement bien en course pour revenir par la grande porte.