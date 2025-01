"Courtrai peut battre Anderlecht dimanche et gagner au Club de Bruges la semaine prochaine"

Brecht Dejaegere (33 ans) est de retour à Courtrai, là où tout a commencé, après une belle et longue carrière. Le milieu de terrain espère permettre aux Kerels d'éviter les play-downs.

Brecht Dejaegere ressent la responsabilité d'apporter de l'équilibre dans l'équipe flandrienne. Avec neuf matchs à jouer, dont cinq contre des équipes du top six, Courtrai continue à se battre pour sortir de la zone rouge.

"Avec 27 points encore à gagner, un écart de six points est possible à combler", lance le milieu de terrain de manière optimiste dans De Zondag. Les matchs contre des concurrents directs tels que Westerlo, le Cercle et OHL seront cruciaux.

Courtrai peut battre Anderlecht dimanche et le Club de Bruges la semaine prochaine"

Dejaegere souligne qu'il ne pense pas aux play-downs. "C'est mon pire cauchemar. Je veux juste penser à cette douzième place. Il reste encore 27 points à gagner, si nous pouvons enchaîner une série et créer une dynamique positive, revenir dans le coup sera possible. Surtout que cela a déjà été prouvé que dans cette compétition, tout le monde peut battre tout le monde. Courtrai peut donc aussi battre Anderlecht dimanche et le Club de Bruges la semaine prochaine."

Malgré le stress de la lutte contre la relégation, Dejaegere ne regrette pas son retour. "Cela ne ressemble pas à jouer pour des titres ou des promotions, mais la pression est similaire. Ce qui rend les choses difficiles, c'est mon grand attachement à Courtrai. Cet amour du club crée une pression supplémentaire, mais aussi une motivation supplémentaire."

Dejaegere est de retour pour lutter pour la survie du club. "Je suis là pour apporter ma contribution", conclut-il. "Ce serait différent si j'avais joué au Beerschot maintenant, par exemple. Alors, l'amour du club, comme pour la plupart des joueurs, serait moindre."