🎥 Bientôt autorisé à rejouer, Paul Pogba a reçu plusieurs propositions et ne cache pas son jeu

Libéré par la Juventus au mois de décembre, Paul Pogba a le loisir de négocier avec le club de son choix avant la levée de sa suspension pour dopage, au mois de mars. Le champion du Monde 2018 a déjà reçu quelques offres, mais attend la bonne.

Suspendu quatre ans pour dopage à la testostérone (une sanction réduite à 18 mois en octobre dernier), Paul Pogba a disputé son dernier match avec la Juventus en septembre 2023, face à Empoli. Le milieu de terrain français traverse la période la plus difficile de sa carrière, lui qui a aussi été victime de chantage, de violences et d'une séquestration.

Libéré de son contrat par la Juventus au mois de décembre, le champion du Monde 2018 a le loisir de négocier avec le club de son choix, en attendant de voir sa sanction levée, en mars.

Paul Pogba a déjà reçu des propositions, mais attend la bonne

Invité sur la chaine Twitch du streamer français AmineMaTue, Pogba a donné de ses nouvelles et s'est exprimé sur les quelques propositions qui se sont déjà offertes à lui.

"Il y a des propositions. Enfin, il y a des trucs intéressants, et des trucs pas intéressants. Excuse-moi, mais tu as peut-être vu qu'il y avait des propositions pour aller en Russie... Ce n'est pas l'objectif, on en a d'autres."

"Un club qui joue la Ligue des Champions ? Si ça vient, pourquoi pas, bien sûr. On veut toujours être dans les meilleurs clubs, mais ça ne dépend pas que de moi, mais aussi de plein d'autres choses." Récemment, le milieu de terrain de l'OM, Adrien Rabiot, lui a adressé plusieurs appels du pied. Reste à voir si le club phocéen et l'ancien de Manchester United parviendront à s'entendre.