Grand moment pour Maarten Vandevoordt face à Zeno Debast

Maarten Vandevoordt était titulaire ce mercredi en Ligue des Champions avec le RB Leipzig. Son premier match européen pour le club allemand !

La première saison de Maarten Vandevoordt (22 ans) au RB Leipzig se passe moyennement pour l'ancien portier de Genk. Non pas qu'il réalise de mauvaises prestations en Allemagne, mais un an et demi après avoir été acheté, il espérait probablement plus de temps de jeu maintenant qu'il a quitté le Limbourg pour de bon.

Prêté la saison passée à Genk pour continuer son évolution, Vandevoordt n'est pas arrivé à Leipzig dans la peau d'un titulaire pour autant. Il est en effet le n°2 cette saison derrière le Hongrois Peter Gulacsi. Ses seules apparitions cette saison : deux matchs de Bundesliga et deux matchs de Coupe d'Allemagne.

Ce mercredi, cependant, Vandevoordt a enfin pu faire ses débuts en Champions League. Un peu tard, car le RB Leipzig a... perdu ses 6 premiers matchs de C1, et ne peut donc plus se qualifier même pour les barrages de la compétition.

La réception du Sporting Portugal était donc anecdotique mais Vandevoordt s'en souviendra, puisqu'il était titularisé... et que Leipzig a pris ses premiers points pour l'occasion. Avec Loïs Openda en pointe, les Allemands se sont imposés contre le club de Zeno Debast, lui aussi titulaire au poste de milieu de terrain.

Le RB Leipzig s'est imposé 2 buts à 1, sans but d'Openda mais bien de Sesko et Poulsen, le but portugais étant inscrit par Gyokeres. Arthur Vermeeren est rentré à la 85e minute pour les Allemands.