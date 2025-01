Un coup du sort imprévu pour le RWDM : "L'impression d'être revenu au temps du Covid"

Demain, le RWDM ouvrira la 22e journée de D1B par un déplacement chez les U23 de Genk. La semaine a été perturbée par une grippe assez virulente.

Le RWDM est en train de reprendre en confiance en D1B. Les hommes de Yannick Ferrera ont aligné trois cleansheets sur les quatre derniers matchs et ne sont plus qu'à un point de la deuxième place occupée par la RAAL.

Sur papier, les Molenbeekois ont un match abordable au menu ce weekend. Ils accueillent les U23 de Genk, une équipe qu'ils avaient battu 0-3 à l'aller et qui est dernière du classement, sa dernière victoire remontant au 6 octobre.

Mais les circonstances ne sont pas des plus faciles : la semaine a été perturbée par une grippe qui a bien circulé dans le groupe. "J'ai eu l'impression d'être revenu au temps du Covid" déclare Yannick Ferrera en conférence de presse, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Un onze remanié ?

L'entraîneur bruxellois espère pouvoir compter sur tout le monde malgré tout : "Plusieurs joueurs ont été grippés mais tout le monde s'est entraîné en fin de semaine et sera prêt pour vendredi. Après, peut-être que le onze de base sera un peu remanié en fonction de l'état de chacun".

Ferrera a également évoqué l'adversaire limbourgeois, qu'il ne veut en aucun cas prendre à la légère : "C'est une équipe joueuse, qui aime avoir le ballon. Elle a certaines qualités, à nous de jouer et de les étouffer". Le match pourrait donc être agréable à suivre, car le RWDM n'est pas non plus du genre à refuser le jeu. Mais avec un peu plus de réalisme malgré tout jusqu'à présent.