Un temps suivi par le RFC Liège, ce défenseur liégeois de 20 ans fait déjà son retour en Belgique et va découvrir la Challenger Pro League

Majoritairement formé à Charleroi, puis passé par Courtrai, Martin Wasinski avait rejoint l'Allemagne et Schalke 04, l'été dernier. Le voilà déjà de retour dans notre pays.

Défenseur central liégeois de 20 ans, Martin Wasinski a été formé au Sporting Charleroi entre 2018 et 2022, avant d'être prêté au KV Courtrai afin de trouver une place de titulaire.

Auteur de bonnes prestations avec les Kerels, l'ancien du Stade Waremmien a été recruté gratuitement par Marc Wilmots, Karel Geraerts et Schalke 04, l'été dernier, alors qu'il n'avait pas prolongé son contrat au Mambourg.

Martin Wasinski revient déjà en Belgique, au Jong Genk

Un temps suivi par le RFC Liège, Martin Wasinski avait préféré opter pour l'Allemagne, afin de faire ses preuves en 2. Bundesliga et prétendre à un rôle important lors de la remontée dans l'élite.

Il n'a, cependant, pas vraiment eu voix au chapitre. Wasinski a pris part à huit rencontres avec Schalke 04, dont cinq pour le compte de l'équipe B. Il compte 90 minutes disputées en championnat, et 122 en Coupe d'Allemagne.

Une situation peu idéale, et une raison pour laquelle, six mois plus tard, Martin Wasinski est déjà de retour en Belgique. Le défenseur central s'est engagé avec le Jong Genk, lanterne rouge en Challenger Pro League, jusqu'à la fin de la saison.