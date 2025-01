"C'est le meilleur entraîneur que j'ai eu" : un Belge qui a été entraîné par Rudi Garcia fait l'éloge du Français

Gianni Bruno, qui a évolué au LOSC entre 2011 et 2014, a eu l'opportunité d'être entraîné par Rudi Garcia. Une chance, selon lui, car il considère ce coach comme un très bon entraîneur.

Alors que beaucoup critiquent le choix d’avoir nommé Rudi Garcia comme coach national, Gianni Bruno, ancien joueur du LOSC, qui l’a côtoyé pendant deux saisons à Lille, est au contraire très heureux de cette nomination. Le Liégeois défend ainsi le choix de Vincent Mannaert.

"C’est le meilleur entraîneur que j’ai eu, sans hésitation. Je trouve que la Belgique devrait être fière d’avoir Rudi Garcia comme coach, et c’est une chance de l’avoir," explique le natif de Rocourt au micro de DAZN Belgium.

Un entraîneur qui semble presque parfait d’après lui : "En termes d’expérience, on ne pouvait pas avoir mieux. Les gens, parfois, regardent plus le nom que la qualité de l’entraîneur et ce qu’il peut apporter à l’équipe."

Les vives réactions irritent Bruno : "Je pense que Mannaert a fait un très bon choix. Je ne comprends pas les réactions. Je trouve que c’est un manque de respect vis-à-vis de Rudi Garcia."