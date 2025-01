"Je regrette de ne pas pouvoir dire au revoir d'une autre manière" : Domenico Tedesco adresse ses adieux par... mail

Domenico Tedesco est déçu de n'avoir pas pu dire au revoir d'une autre façon. L'ex-entraîneur des Diables a fait ses derniers adieux à toutes les personnes qui l'ont accompagné.

Le nouveau coach de la Belgique, Rudi Garcia, étant maintenant officiellement en poste, Domenico Tedesco a adressé ses messages d'adieux à la direction et à tous les employés de la Fédération via... un mail. Sudinfo rapporte que l'ancien entraîneur des Diables Rouges parle "d'une période intense au cours de laquelle son staff et lui ont vécu de nombreux moments merveilleux."

"Je regrette de ne pas pouvoir dire au revoir d’une autre manière et remercier chacun personnellement." L'italo-allemand remercie toutes les personnes avec qui il a travaillé pour "leur soutien et leur loyauté, ainsi que pour la chaleur et la passion que son équipe et lui ont ressenties dès le début de l’aventure. C’est quelque chose que nous n’oublierons jamais."

"Ce départ nous touche profondément. C’était toujours avec beaucoup de plaisir que je franchissais chaque fois les portes du bâtiment de la Fédération à Tubize," exprime Tedesco.

Le bilan comptable, du point de vue résultat, du jeune entraîneur est de 24 matchs pour 12 victoires et 6 défaites. Un bilan jugé trop faible qui lui aura coûté sa place.