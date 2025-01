Pep Guardiola fait grise mine après le départ de "son défenseur le plus coriace, rapide et fort" vers un nouveau club

Kyle Walker est un joueur de l'AC Milan. Le club italien a annoncé la nouvelle ce vendredi en soirée.

C'est officiel : Kyle Walker rejoint l'AC Milan en prêt avec option d'achat. Pour la première fois depuis son arrivée à Manchester City en 2017, l'Anglais portera les couleurs d'une autre équipe. Une décision tout de même surprenante après de nombreuses années avec les Citizens.

"Je suis ravi et fier de signer pour l'AC Milan ! Un club avec une histoire si riche, un club que je suis depuis que je suis enfant. C'est un honneur de rejoindre ce club et j'ai hâte de revêtir le maillot Rossoneri et de commencer. Je suis vraiment impatient de commencer ce nouveau chapitre de ma carrière et de débuter ce voyage avec ma famille en Italie," explique l'arrière droit.

Un départ que Pep Guardiola a du mal à avaler : "Kyle Walker a pris la décision de quitter le club… Le défenseur le plus coriace, le plus rapide et le plus fort que nous ayons, a choisi de partir..."

💙👋🏻 Pep Guardiola: “Kyle Walker has decided to leave… the toughest, quickest, strongest defenders we have has decided to leave the club”. pic.twitter.com/FEB2bo62xY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2025

Walker pourrait déjà faire ses débuts ce dimanche face à Parme. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 12h30. Actuellement huitième au classement, Milan devra absolument s'imposer.