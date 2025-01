"Il sait faire ce que les derniers coachs n'ont pas réussi" : un ancien Diable Rouge vante les qualités de Rudi Garcia

C'est officiel depuis vendredi dernier : le nouveau coach des Diables Rouges est Rudi Garcia. De nombreux consultants ont critiqué le choix de nommer le coach français. Silvio Proto, quant à lui, appelle à la patience.

L'ancien Diable Rouge et portier d'Anderlecht, Silvio Proto, a donné son avis sur le nouveau coach Rudi Garcia au micro de RTL Sports. Pour lui, il doit ajouter une chose qui est primordiale : la culture de la gagne.

"La priorité, c'est cette culture de vainqueur," souligne-t-il. "Il vient d'un pays où on apprend à gagner. Il doit l'apporter, car ça, on ne l'a pas du tout en Belgique. Je pense que tactiquement, c'est aussi un entraîneur qui a appris pas mal en Italie. Il sait faire des choix tactiques qui font basculer un match ou s'adapter à l'adversaire, ce que les derniers coachs n'ont pas su faire."

Mais alors, est-il réellement convaincu par le coach français ? "Non, je ne suis pas convaincu. Mais dans le monde du football, il y a ceux qui ont fait quelque chose, qui savent que c'est le passé, et qui ne sont pas jaloux. Moi, je pense que je suis comme ça."

Laissons-lui sa chance

Des consultants dans des médias du nord du pays ont notamment fortement critiqué le choix de prendre Rudi Garcia en tant que sélectionneur, mais Proto veut laisser le temps : "Et puis, tu as des personnes jalouses qui détruisent pour détruire. Comme certains font dans la presse flamande. Moi, je ne suis pas comme ça. Laissons-lui sa chance."

"Si ça se trouve, dans 6 mois, on dira : 'On s'est trompé.' Ou alors, dans un an, on dira que c'était le meilleur choix possible. Mais ça, on ne peut pas le dire aujourd'hui," conclut Proto.