Officiel : Louvain attire un joueur de l'Olympique de Marseille pour assurer son maintien

Roggerio Nyakossi a rejoint Louvain. Il doit aider l'équipe à se sauver.

Louvain se renforce défensivement avec l'arrivée de Roggerio Nyakossi, un joueur Suisse de 21 ans. Il débarque de Marseille, où il évoluait avec l'équipe réserve (tout de même appelé à une reprise sur le banc de l'équipe première en Ligue 1 cette saison).

Nyakossi est capitaine de l'équipe suisse des moins de 20 ans, il était arrivé à Marseille en provenance du FC Servette pour deux millions d'euros en juillet 2022. Il s'est désormais engagé jusqu'en 2027 à Den Dreef.

"C'est un joueur avec beaucoup de potentiel et je suis très heureux que nous puissions le recruter définitivement. Nous croyons en ses qualités et souhaitons investir dans l’avenir de notre équipe avec ce transfert. Mais Nyakossi aura aussi un impact à court terme. Avec ses capacités de leadership, ses qualités physiques et sa polyvalence, il constitue un excellent ajout à notre noyau déclare le PDG Frédéric Van den Steen.

Une option supplémentaire dans l'arrière-garde

Un enthousiasme partagé par le joueur : "Louvain est un club ambitieux, j'ai immédiatement été convaincu de signer ici. Mon objectif est de gagner le plus de matches possible et de progresser moi-même en tant que footballeur. Je suis un joueur discipliné, agressif et fort dans les duels et doué pour la construction. Je suis prêt à me montrer ici et à tout donner pour ce beau club".

Nyakossi devra aider Chris Coleman à mener à bien la mission sauvetage. Hier, l'équipe a contraint La Gantoise au partage pour rester trois points au dessus des Playdowns.