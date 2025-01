Personne ne l'avait vu venir : candidat aux Diables Rouges, il s'apprête à rejoindre l'Arabie Saoudite à 20 ans

Ces derniers mois, tout s'est accéléré pour Matteo Dams. Le défenseur belge de 20 ans a été intégré au noyau A du PSV l'été dernier et a saisi sa chance en début de saison pour s'imposer dans l'équipe, avec notamment des matchs convaincants en Ligue des Champions contre le PSG ou le Sporting Portugal.

Le garçon avait même été présélectionné par Domenico Tedesco cet automne...en aspirant à plus : "Que ce soit comme arrière gauche ou comme défenseur central, il peut même me mettre gardien s'il veut" avait-il rigolé à l'époque, rêvant tout haut à une première sélection.

Sauf que l'élan donné à sa carrière s'apprête à prendre une toute autre direction : Matteo Dams se rapproche désormais de l'Arabie Saoudite, et plus précisément d'Al Ahli, le club de Roberto Firmino, Ivan Toney, Edouard Mendy ou encore Riyad Mahrez.

Selon Fabrizio Romano, un accord verbal a été trouvé pour le recruter au PSV, où il ne lui restait que six mois de contrat, laissant la porte ouverte à un transfert. Les derniers détails du dossier devraient être rapidement réglés avant que le joueur ne s'envole vers l'Arabie Saoudite pour passer sa visite médicale.

Alors que le championnat local se spécialise plutôt dans le transfert de trentenaires sur le déclin en Europe, Al Ahli semble vouloir faire passer le message que les jeunes prometteurs sont également ciblés. De quoi fermer la porte des Diables à Matteo Dams avant même d'avoir intégré le groupe ? Il se pourrait toutefois que son club le loue à l'un de ses partenaires européen à l'avenir comme cela a déjà été le cas pour d'autres joueurs.

🚨⚪️🟢 EXCL: Al Ahli reach verbal agreement to sign Matteo Dams from PSV Eindhoven.



Documents to be checked then time to travel for medical tests in Saudi. 🇸🇦🤝🏻 pic.twitter.com/5AMsb5g7js