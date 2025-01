Vincent Kompany proche de perdre l'un de ses joueurs...

Mathys Tel aurait pris une grande décision pour son avenir, selon Fabrizio Romano. Le Français aurait décidé de quitter le Bayern de Vincent Kompany.

Cette décision serait motivée par son manque de temps de jeu. Souvent laissé sur le banc, l'ailier espérait que sa situation évolue, mais malheureusement pour lui, le coach belge en a décidé autrement. Avec le temps qui passe et les occasions de jouer qui se font rares, l'ex-joueur de Rennes commence à perdre patience.

Malgré les assurances de Vincent Kompany concernant son temps de jeu, il n'a pas vu ses promesses se concrétiser. Il a donc logiquement estimé qu'il était temps de chercher une nouvelle opportunité ailleurs.

Chelsea serait notamment intéressé par ses services. L'OM serait également sur ses traces d'après L'Équipe. D'autres clubs, dont les noms n'ont pas été cités, suivraient également de très près le jeune talent de 19 ans.

La course est lancée ! Parviendra-t-il à trouver un nouveau club d'ici la fin du mercato ? Réponse dans les prochains jours pour le joueur qui est toujours sous contrat jusqu'en juin 2029.

🚨💣 EXCLUSIVE: Mathys Tel has just decided to leave Bayern in January!



Bayern and player side will assess all the options on the market.



Chelsea asked for Tel at the beginning of January but there are more clubs also keen… race open. 👀🔛 pic.twitter.com/jWkkIcn0K1