En 2025, le Standard va devoir apprendre à faire le break : "Mais si on gagne, on ne va pas s'inventer un nouveau jeu"

Le Standard se porte bien et vient d'enchaîner trois victoires, mais ne réussit pas encore à se mettre à l'abri. En 2025, les Rouches devront apprendre à marquer ce fameux deuxième but, pour faire le break.

Dimanche, le Standard a remporté son troisième succès de rang face à Dender, sur le plus petit écart. Une victoire qui permet aux Rouches de regarder vers le top 6 et de se sentir presque sauvés, comme le témoignait Léandre Kuavita après la partie.

"Oui, je pense que c'est une victoire qui vaut plus que trois points. C'est la troisième de suite, elle fait surtout beaucoup de bien au moral. Tout le monde est motivé et regarde désormais vers le haut. On n'a pas l'habitude de marquer aussi vite, mais on a su tenir en gardant les pieds sur terre."

Une victoire acquise grâce au but inscrit par Andi Zeqiri sur penalty, et avec une panenka. "Il y avait déjà pensé la semaine dernière et il s'était entraîné pour ça. Andi est un grand attaquant, il peut tenter de tels gestes et celui-là a fini dedans."

Le Standard doit encore apprendre à faire le break

Ce qui manque encore à ce Matricule 16, c'est cette faculté à tuer un match. Le buteur suisse a marqué après trois minutes, le Standard s'est procuré d'autres occasions, mais a aussi reculé. Et après la partie, Marlon Fossey nous avouait que cette situation peut parfois ajouter de la pression sur la ligne défensive.

"On est habitués, c'est vrai qu'un deuxième but nous mettrait plus à l'aise, mais ce n'est pas un souci. S'il faut gagner tous les matchs 1-0, on le fera. On souffre parfois en jouant de cette manière, mais si on gagne, on ne va pas changer ou s'inventer un nouveau jeu. On va essayer de faire encore mieux, mais pour le moment ça fonctionne."

"C'est le Standard, d'abord la mentalité, et ça se ressent. Les supporters nous ont déjà dit qu'ils veulent voir de la bataille sur le terrain, et que perdre n'est pas grave si on donne tout. Ils viennent de temps en temps nous voir à l'académie, on a eu quelques conversations et c'est bien. Ils sont contents de nous voir comme ça. Il reste sept matchs, on va continuer et ne pas s'emballer", a conclu Léandre Kuavita.