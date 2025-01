Que de chemin parcouru ! Lille en pince pour un ancien de l'Olympic Charleroi

Ce soir, Lille surveillera Anis Hadj Moussa comme le lait sur feu face à Feyenoord, pour assurer sa qualification dans le top 24. Le LOSC l'a tellement bien scouté...que la direction pousse pour réaliser son transfert. Selon le journal L'Equipe, la piste est de plus en plus concrète, il pourrait même passer sa visite médicale dans les prochains jours.

Un beau clin d'oeil du destin pour celui qui n'avait pas été conservé par...Lens, il y a deux ans et demi. Le Franco-Algérien s'était alors relancé à l'Olympic Charleroi. Au-dessus du lot en Nationale 1, il avait alors signé un étage plus haut, au Patro Eisden.

Toujours aussi facile en D1B, il avait été prêté à Vitesse. C'est là qu'il s'est révélé à l'Eredivisie, attirant l'attention de Feyenoord, qui a payé 3,5 millions au Patro. Hadj Moussa en vaut aujourd'hui 12, notamment après ses trois buts en Ligue des Champions.

This curl on Anis Hadj-Moussa (22) #UCL goal is so satisfying . pic.twitter.com/KBdRCTXWPI