🎥 Heureusement que les barrages étaient en poche : Nicolas Raskin lance l'Union vers sa deuxième défaite en 18 matchs

L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée 2-1 chez les Glasgow Rangers. Nicolas Raskin a une nouvelle fois disputé un grand match.

C'est avec l'esprit tranquillisé par la qualification brillamment acquise la semaine dernière contre Nice que l'Union se présentait à Glasgow. Loin de l'ambiance feutrée du Stade Roi Baudouin, c'est comme attendu une atmosphère des grands soirs qu'Ibrox a réservé aux Saint-Gillois.

Le stade a une première fois rugi après 20 minutes grâce à Nicolas Raskin. Dans la lignée de quelques grandes performances européennes de sa part, le Liégeois a ouvert le score en prenant la défense de l'Union a défaut au second poteau, sur un corner joué en plusieurs temps.

Een hoofdrol voor Nicolas Raskin! 🎭🇧🇪 pic.twitter.com/LOYSXj4FEn — Play Sports (@playsports) January 30, 2025

Raskin et Dessers, les deux anciens de Pro League qui ont fait mal

Avec ses meilleurs éléments sur le terrain, l'Union a bien cru lui répondre dix minutes plus tard grâce à Franjo Ivanovic, là aussi sur phase arrêtée, mais le but a été annulé pour une position de hors-jeu de Kevin Mac Allister. Même verdict dans l'autre sens en fin de premier acte : Cyriel Dessers a vu son but annulé pour un hors-jeu de quelques centimètres.

⚽️ GOAL: Franjo Ivanović

🇪🇺 Rangers 1-1 Union Saint-Gilloisepic.twitter.com/LALbbnmvRY — Goals Xtra (@GoalsXtra) January 30, 2025

Les Rangers ont toutefois fait le break en début de deuxième acte via Vaclav Cerny, bien servi par Dessers. Après plusieurs occasions pour revenir, l'Union avait deux buts de retard. La réduction du score de Kevin Mac Allister en fin de match (cette fois validée...malgré une longue intervention du VAR) n'y changera rien : l'Union s'incline 2-1 et concède sa troisième défaite de la campagne.

Autre mauvaise nouvelle, la sortie sur blessure de Kamiel Van de Perre en première mi-temps. Sébastien Pocognoli se consolera avec la qualification : 21e, l'Union affrontera l'Ajax Amsterdam ou le Steaua Bucarest en barrage.