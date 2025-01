Officiel : Julien Duranville connaît son nouveau coach !

Le Borussia Dortmund vit une saison très compliquée en Bundesliga. Habitués à lutter pour les premières places, les Schwarzgelben sont actuellement 11e au classement en championnat, après avoir fini à une déjà décevante 5e place la saison passée.

Sans surprise, Nuri Sahin, nommé en juin dernier, n'a pas survécu à ces résultats médiocres et a pris la porte la semaine passée après la défaite en Ligue des Champions contre Bologne qui signifiait également que le Borussia manquerait très probablement le top 8.

Welcome, Niko! ✍️



Borussia Dortmund has appointed Niko Kovač as their new head coach. The 53-year-old, born in Berlin, has signed a contract with BVB until June 30, 2026, and will officially take charge next Sunday after the club’s Bundesliga match against Heidenheim. pic.twitter.com/O6hPBoCxn2