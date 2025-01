"Ça représente chez nous la partie de Liège" : Nicolas Raskin prend la parole après son premier but de la saison

Nicolas Raskin a attendu d'affronter une équipe belge pour inscrire son premier but de la saison. Le joueur de 23 ans s'exprime après le match entre l'Union et les Rangers.

Ce jeudi, l'Union Saint-Gilloise s'est inclinée face aux Rangers sur le score de 2-1 dans leur dernier match d'Europa League avant les barrages. Dans cette équipe écossaise figure un Liégeois, Nicolas Raskin.

Buteur pour la première fois de la saison, l'ancien Rouche l'avait pressenti : "J'ai été proche des derniers matchs et je le sentais qu’aujourd’hui ça allait être pour moi. Le ballon de James Tavernier est super au deuxième poteau, et je la mets donc je suis très content."

Un but de la tête pour le natif de Liège qui mesure 1m78 : "Est-ce que je marque souvent de la tête ? J’ai parlé avec le staff. J'avais dit que, finalement, comme j'étais pas très grand, on allait souvent m'oublier. Je suis pas si mauvais de la tête, donc ça a payé aujourd’hui."

"Pour mettre en évidence le 4300 de Waremme qui est dans mon dos (numéro 43) ? Oui, il est là, c’est ça. Ça représente chez nous la partie de Liège donc c’est cool," raconte avec le sourire Raskin au micro de la RTBF.



Le médian s'intègre désormais parfaitement dans cette équipe des Rangers. Peut-on dire que c'est un joueur clé ? "Je ne sais pas si je suis un joueur majeur, mais je me sens bien dans l'équipe et je pense que, des fois, ma position au milieu du terrain me permet d'avoir une vue d'ensemble sur le match. C'est vrai que, des fois, quand il y a des petits trous, ça m’affecte et je suis obligé de replacer ceux autour de moi pour leur rendre les choses plus faciles aussi bien pour moi que pour mon équipe."

Je vis pleinement cette expérience écossaise.

La réduction du score aura légèrement fait douter les Écossais : "L'Union a poussé en deuxième mi-temps. Le but leur a donné de l'espoir. Donc il fallait absolument rester soudés. Et on savait que si on gardait le résultat, il y avait quelque chose à faire, donc c'était top."

"Je vis pleinement cette expérience écossaise," pointe Raskin. "Oui, je pense que quand tu vois le stade aujourd'hui, l'ambiance qu'il y avait, c'est magnifique à jouer. J'ai entendu souvent que notre championnat ou notre équipe n'était pas le meilleur, mais je pense qu'on se débrouille pas mal en Europa League. On est quand même dans le top 8, donc c'est pas si mal finalement," cconclut-il.