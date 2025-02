"C'est ce que j'aime chez lui" : David Hubert a hâte du choc des extrêmes contre José Mourinho

David Hubert et Anderlecht se frottent à un gros morceau ce soir. Viendront-ils à bout du Fenerbahçe ?

David Hubert coachera ce soir son huitième match de Coupe d'Europe. Pas mal pour un entraîneur qui a lancé sa carrière d'entraîneur principal il y a quatre mois. Sauf que dans le camp d'en face, José Mourinho a déjà 244 joutes européennes derrière lui.

A l'image des deux noyaux, l'expérience est clairement du côté turc. Hubert n'avait pas encore lancé sa carrière de joueur que son homologue portugais avait déjà remporté la Ligue des Champions avec Porto et deux fois la Premier League avec Chelsea.

"Mourinho est un entraîneur qui fait tout ce qu'il peut pour gagner et c'est ce que j'aime beaucoup chez lui. Sa personnalité, son image, son palmarès dans différentes compétitions avec les plus grands clubs d'Europe..." David Hubert était admiratif en conférence de presse.

Anderlecht en outsider

L'entraîneur anderlechtois connaît ses classiques : "Il est le seul entraîneur à avoir réussi à remporter les trois grandes coupes européennes. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir un énorme respect pour la personne et l'entraîneur" déclare-t-il, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Mais Anderlecht ne témoignera pas plus de respect que nécessaire à son adversaire, quitte à devoir se montrer pragmatique : "Jouer un football compact ne veut pas dire qu’on va garer le bus. Nous n'allons pas simplement défendre dans l'espoir de ne pas encaisser de but, car alors les choses tourneraient mal. Il faudra jouer un football intelligent et surtout faire les bons choix".