Passé par Anderlecht, un Rouche est clair : "C'est encore mieux au Standard"

Ilay Camara a été formé au RSC Anderlecht, avant de passer par le RWDM et d'atterrir à Sclessin. Il a certainement hâte du Clasico qui arrive début mars.

Pour sa première saison au Standard de Liège, Ilay Camara fait sensation. Le latéral s'est imposé comme l'un des meilleurs Rouches de la saison, et tout simplement comme l'un des meilleurs à son poste en Jupiler Pro League.

Une progression linéaire depuis son explosion au RWDM, en 2023-2024. Et des performances qui ont permis à Ilay Camara d'être élu Joueur du mois de janvier en Pro League par la RTBF. L'ancien du RSC Anderlecht est en pleine forme, et espère le rester jusqu'à début mars, date de la réception du Sporting à Sclessin.

"Chez les jeunes, le Clasico était déjà le meilleur match, c'était chaud", affirme-t-il ainsi au micro de la RTBF. "Et c'est encore le cas aujourd'hui. Le stade est soldout un mois à l'avance. C'est le feu, les Clasicos", se réjouit Camara.

Bien sûr, l'ancien du RSCA a désormais le coeur Rouche. "C'est encore mieux depuis que je suis au Standard, on a plus le feu, la rage, je le sens dans tout le club", assure Camara. Le match du 2 mars prochain pourrait être décisif dans la course au top 6, au moins pour le Standard.

En effet, les Mauves ont pris une belle option sur les Playoffs en battant l'Antwerp ce dimanche, et ont désormais 5 points d'avance sur les Rouches, septièmes. Mais au terme d'un mois très chargé pour les deux équipes, qui sait ce qu'il en sera dans quelques semaines...