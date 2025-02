Grosse perte en vue pour les Mauves ? Le Besiktas fait d'un titulaire d'Anderlecht sa priorité pour l'été !

Second meilleur buteur du championnat, Kasper Dolberg dispute-t-il sa dernière saison en Jupiler Pro League ? L'attaquant danois du Sporting d'Anderlecht serait sur les tablettes du Besiktas.

Quand il est au niveau auquel il preste depuis le début de la saison, et lorsqu'il n'est pas blessé, Kasper Dolberg est presque assurément trop fort que pour évoluer en Jupiler Pro League.

Auteur de 14 réalisations en championnat et de 20 buts toutes compétitions confondues, le Danois est dans sa saison la plus prolifique depuis son arrivée dans la capitale, en juillet 2023, et impressionne surtout par son aisance et son calme dans les seize mètres.

Kasper Dolberg va-t-il quitter Anderlecht en été ?

Un passage dans le championnat de Belgique n'était censé être qu'un rebond pour Kasper Dolberg, qui, avec une fin de formation à l'Ajax, des passages à Séville, Hoffenheim et Nice et une valeur marchande de 13 millions d'euros (elle était de 23 M€ en 2020), aimerait retrouver un club encore plus ambitieux sur la scène européenne, ou retrouver l'un des cinq grands championnats.

S'il est encore sous contrat au Lotto Park jusqu'en juin 2027, Dolberg pourrait d'ailleurs quitter le Sporting d'Anderlecht dès cet été, si l'on en croit les dires du média turc Sabah.

En effet, il figurerait sur la liste des favoris du Besiktas pour remplacer Ciro Immobile, en partance en fin de saison. Le club serait donc à la recherche d'un attaquant à qui associer Rafa Silva, arrivé librement de Benfica, et voudrait miser sur Dolberg. Ole Gunnar Solskjaer aurait déjà donné son feu vert.