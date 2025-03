Un ancien du Standard en conflit avec son club...mais de retour comme titulaire : "Je comprends ses sentiments"

Lucas Pirard vit une drôle de situation à Courtrai. Il a en tout cas été confirmé entre les perches par Bernd Storck.

"Je ne suis pas heureux ici. [...] Courtrai m’a trahi" : l'interview de Lucas Pirard à La Dernière Heure a fait jaser au nord du pays. Le gardien de 29 ans regrettait amèrement que le KV n'ait pas coopéré à un départ cet hiver, alors que le Standard s'était manifesté.

Les vérités d'un joueur se sachant vivre ses derniers mois au club, dans l'ombre de Marko Ilic, revenu comme gardien numéro un. Sauf que le weekend dernier, Ilic a été contraint de céder sa place, Pirard a ainsi fait sa réapparition dans l'équipe.

Cela n'a pas plu aux supporters : ces derniers préféraient voir le jeune Ebbe De Vlaeminck dans les buts plutôt qu'un gardien se plaignant ouvertement du club. En conférence de presse, Bernd Storck a dû calmer le jeu : "Lucas sera titulaire contre Louvain", a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Tout le monde devra regarder dans la même direction pour se maintenir

"Je lui ai beaucoup parlé et je comprends ses sentiments. Au début de la saison, il a été mis à l'écart parce que l'entraîneur de l'époque voulait avoir son propre gardien de but. Lorsque ce dernier s'est blessé, Lucas a eu sa chance à nouveau et s'est montré présent mais a été à nouveau mis de côté", poursuit l'entraîneur allemand.

Storck ne veut pas verser dans l'hypocrisie et n'en tient pas rigueur à Pirard : " Il est donc normal qu’un tel garçon ne se sente pas heureux et ait des questions. J'ai une confiance totale en lui. S'il fait du bon travail, je le laisserai jusqu'à la fin de la saison".