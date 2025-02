Un ancien du Standard a tout fait pour revenir à Sclessin cet hiver : "Mon club m'a trahi"

Lucas Pirard aurait pu rejoindre le Standard cet hiver. Il en veut à Courtrai de ne pas avoir coopéré.

Avec le départ d'Arnaud Bodart à Metz et la lourde blessure de Laurent Henkinet, le Standard se cherchait un nouveau gardien. Avant d'opter pour Gavin Bazunu le dernier jour du mercato, les Rouches ont notamment sondé Lucas Pirard (Courtrai) et Olivier Vliegen (Jong Genk).

Pirard était très enthousiaste de revenir dans son club formateur mais est resté à quai : "Courtrai m'a trahi. Je n'étais pas content que la direction n'ait pas écouté mon souhait de partir. Je suis toutefois conscient que le club n'avait plus beaucoup de temps pour signer un autre gardien et que la direction du Standard aurait pu être un peu plus patiente", explique-t-il à La Dernière Heure.

Toujours ouvert à un retour

Le portier savait que la situation du Standard n'était pas évidente : "En janvier, la direction m'a dit qu'elle ne pouvait pas me proposer un contrat à long terme car le club allait être vendu. Elle m'a proposé un prêt de six mois, avec une option pour année supplémentaire".

Cela n'a pas aidé à trouver un terrain d'entente avec Courtrai. Mais il pourrait bien avoir une nouvelle opportunité cet été, son contrat se terminant en juin : "Je suis ouvert à un retour au Standard, car c'est mon club formateur et que je n'ai jamais eu la chance d'y jouer un match avec l'équipe première. Ce serait un rêve pour moi".

En attendant, la fin de saison s'annonce longue au KVK, où il est redevenu réserviste : "Je ne suis pas heureux ici. Heureusement, il y a beaucoup de francophones dans l'équipe et nous formons un bon groupe".