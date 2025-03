"Le vrai Anderlecht n'existe plus" : un ancien joueur du RWDM n'y va pas de main morte avec les Mauves

Johan Boskamp continue de suivre tout ce qui se passe chez les Mauves, mais pour lui, le véritable Anderlecht n'existe plus...

Boskamp donne son point de vue sur le licenciement de David Hubert dans Het Belang van Limburg et ne parvient pas à le comprendre. "Je trouve cela déplorable pour Hubert. Il les a emmenés en play-offs 1 et en finale de la Coupe. Que voulez-vous de plus ? Qu'ils deviennent champions ? Désolé, mais ils n'ont pas l'équipe pour cela", lance-t-il de manière acerbe.

La communication d'Anderlecht ne convainc pas non plus Boskamp. Olivier Renard laisse entendre qu'il est celui qui a licencié Hubert. "Renard est maintenant censé être l'homme qui prend les décisions, mais je n'y crois pas du tout", affirme Boskamp. "Sans l'approbation de Wouter Vandenhaute et Marc Coucke, cela ne se serait jamais produit."

Boskamp impatient de voir la nouvelle ère de Hasi

La plus grande surprise réside dans le fait que les Mauves ont nommé Besnik Hasi comme successeur de Hubert. "S'ils veulent des résultats immédiats, alors Besnik est l'homme qu'il faut. S'il va ravir le public d'Anderlecht avec son football, c'est une autre histoire. Heureusement, il connaît le club et il a pu gagner un peu de crédit par le passé. Je suis curieux."

Hasi devient le douzième entraîneur à Anderlecht depuis que Marc Coucke a repris le club en 2018. "Quel manège", soupire Boskamp. "Je me suis résigné il y a un moment déjà au fait que le vrai Anderlecht n'existe plus. Mais qu'ils aient autant sombré ? Je ne l'aurais jamais pensé. Même chez les jeunes, qui étaient toujours leur grand atout, ils se font dépasser par des clubs comme Genk et le Club de Bruges."

Plus le même Anderlecht de l'époque Vanden Stock

Le RSCA actuel est difficile à comparer avec l'Anderlecht d'antan. "Tout ce que la famille Vanden Stock avait construit a été anéanti en quelques années. Je trouve cela tellement dommage. C'était un club tellement magnifique."