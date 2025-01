C'est officiel : très joli coup du Standard, qui prolonge l'un des plus grands talents de son académie

Grand talent de l'académie ayant fait ses débuts en professionnel avec le SL16 FC, Yann Gboua a prolongé son contrat au Standard. Un joli coup de la direction des Rouches.

Redescendue de Challenger Pro League en D1 ACFF la saison dernière, la deuxième équipe professionnelle du Standard, le SL16 FC, lutte actuellement pour sa survie au sein du troisième échelon du football belge.

Lanterne rouge, l'équipe désormais entraînée par Sébastien Grandjean va mieux, et va pouvoir compter sur des play-downs lors desquels les points seront divisés par deux pour revenir dans le coup.

D'autant qu'il y a eu, récemment, plusieurs motifs de satisfaction dans ce noyau du SL16 FC. L'arrivée de Nacer Chadli, bien sûr, mais aussi la montée en puissance du tout jeune Yann Gboua, considéré comme le joueur le plus rapide de l'académie liégeoise, et l'un de ses plus grands talents.

Nouveau contrat de deux ans, plus une année en option, pour Yann Gboua au Standard

Après avoir effectué une partie de la préparation d'avant-saison avec le noyau A, dont quelques apparitions en match amical, notamment contre Aubel, le jeune buteur de 16 ans a reçu sa chance en D1 ACFF début novembre, et l'a bien saisie.

Buteur lors de la défaite contre l'Olympic Charleroi, Yann Gboua, qui avait disputé son premier match professionnel contre Ostende lors de la dernière journée de la Challenger Pro League la saison dernière, a surtout inscrit un triplé lors de la large victoire des jeunes Rouches face à Tournai, en décembre. Encore buteur la semaine suivante contre Rochefort pour terminer l'année civile, il a disputé 80 minutes et a délivré une passe décisive lors de la première rencontre de 2025, face à Binche (2-2).

Yann Gboua est en train d'exploser avec le SL16 FC, et le Standard de Liège n'a pas traîné. L'information est officielle, le jeune talent prolonge son contrat avec le Matricule 16. Le voilà désormais lié aux Rouches jusqu'en 2027, avec une année supplémentaire en option.