Deux buts en dix minutes...avant de retomber dans leurs travers : le SL 16 passe à côté de la montre en or

Le SL 16 a partagé (2-2) contre Binche. Les jeunes Rouches avaient pourtant tout en main.

C'est un SL 16 requinqué par son bon bilan de sept points sur neuf qui recevait Binche hier après-midi. Le bon début de Playoffs avait permis à l'équipe de sortir de la zone rouge. Le match face au Binchois pouvait emmener les jeunes du Standard plus loin encore de la zone de danger.

Le scénario de la rencontre a ressemblé à s'y méprendre à celui du match d'il y a deux mois en phase classique : les Liégeois ont commencé la rencontre sur les chapeaux de roue, avec un doublé de Yann Gboua en dix minutes pour rapidement prendre les commandes.

Un copié-collé du dernier match entre les deux équipes

2-0 à la pause, mais l'enthousiasme des locaux a une nouvelle fois été éteint par Binche en deuxième mi-temps. Oumar Karici Traoré a insinué les premiers doutes en réduisant le score dix minutes après la reprise.

Et c'est encore lui qui s'est chargé d'égaliser à vingt minutes du terme pour compléter le retard visiteur (2-2). Encore des regrets pour le SL 16, qui l'a même échappé belle : avec l'exclusion d'N'Salambi pour commencer les dix minutes, l'équipe a dû faire le dos rond. Le SL 16 passe à côté de la bonne opération du weekend mais peut se targuer d'être toujours invaincu dans ces Playdowns.

Dans l'autre match de la journée, on note la défaite surprise de Namur contre les U23 du Sporting Charleroi. L'Union partait favorite et a joué plus d'une mi-temps en supériorité numérique suite à l'exclusion de Quentin Benaets, mais les Carolos ont frappé deux fois via Raymond Asante et Mario Stanic en seconde mi-temps (0-2).