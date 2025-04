"On est les seuls à avoir joué" : Timmy Simons déçu après le match nul de Westerlo face à Charleroi

Timmy Simons était frustré après le match nul de Westerlo contre Charleroi. Un succès, selon lui, était ce que méritait son équipe !

Ce vendredi soir, Westerlo recevait Charleroi au Kuipje. Dans un match à rebondissements, les deux équipes se sont quittées dos à dos sur le score de deux buts partout. Un résultat qui a le don de frustrer le coach des Campinois, Timmy Simons.

"On est les seuls à avoir joué aujourd'hui, s'il y a bien une équipe qui ne devait pas perdre, c'est nous. Avec les occasions qu'on s'est procurées, on doit toujours gagner ce match," s'exclame l'ancien Diable Rouge après le match au micro de DAZN.

L'entraîneur est satisfait de la prestation de ses joueurs : "Même si je reconnais que Martin Delavallée a sorti un super match. On a proposé un beau football, on a mis du tempo, de l'agressivité, mais au final, on a gaspillé et encaissé des buts bêtes."

"Je suis fier des garçons ce soir, ils ont tout donné. Évidemment, après un match pareil, il y a un peu de déception," poursuit celui qui espérait bien réaliser une bonne opération dans les Europe Play-offs en s'imposant.

Le prochain défi de Westerlo sera le Standard à Sclessin samedi prochain. Une équipe qui réussit plutôt bien aux Campinois puisqu'ils ont déjà battu les Rouches lors des deux précédents affrontements cette saison.