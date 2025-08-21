Un ancien buteur de D1B va se relancer... en D3 ACFF

Passé par la division 1 belge et par plusieurs championnats européens, l'ancien footballeur professionnel Alhassane Keita va s'engager avec Harre-Manhay, club évoluant en D3 ACFF.

C’est un gros coup sur le marché des transferts que s’apprête à réaliser l’ES Harre-Manhay, club de la province du Luxembourg. Alhassane Keita, attaquant formé à Metz, va rejoindre les rangs jaunes et bleus.

Âgé de 33 ans, le buteur, passé par le Lierse entre 2014 et 2015 est libre de tout engagement après son départ du championnat israélien. Nous pouvons confirmer les informations de l'Avenir : Keita était en test à Manhay et a déjà disputé un match de préparation ce mardi.

Harre-Manhay affrontait en effet une équipe de namuroise composée de membres du noyau A et d’espoirs. Les Manhaydois se sont inclinés 3-4, avec deux buts signés Keita. De quoi séduire les dirigeants du cercle luxembourgeois. Un accord a été trouvé entre les différentes parties.

Un joli pedigree pour la D3 ACFF

Au cours de sa carrière professionnelle, Alhassane Keita a pas mal bourlingué. En comptant sa formation en France et ses 7 buts avec le Lierse, l'ancien international guinéen est passé dans pas moins de sept championnats européens.

La Ligue 2, la Pro League, Chypre, l'Autriche, le Portugal, Israël, le Luxembourg, et même une pige au Qatar de l'expérience à revendre pour Harre-Manhay.