Petite surprise : Rudi Garcia appelle un Diable de plus en vue du match de mardi

Rudi Garcia a décidé de compléter son groupe en vue de mardi : un quatrième gardien de but a été appelé. Il s'agit de Mike Penders.

C'est une tradition depuis Roberto Martinez : les Diables Rouges comptent presque toujours quatre gardiens de but, afin, disent les sélectionneurs successifs, de mieux préparer les oppositions à l'entraînement. Mais cette fois, le forfait de Thibaut Courtois n'avait laissé que trois portiers pour le déplacement à Astana.

Au vu de la tâche fort abordable qui attend la Belgique, à savoir battre le Liechtenstein à la maison mardi, on aurait pu croire que le sélectionneur se contenterait de trois gardiens de but d'ici là pour terminer cette campagne. Il n'en sera rien.

Mike Penders avec les Diables Rouges

En effet, Het Laatste Nieuws nous apprend ce dimanche que Mike Penders, le gardien du Racing Strasbourg, va intégrer le noyau - plus que vraisemblablement pour faire nombre - et arrivera à Tubize en vue du match contre le Liechtenstein.

Il rejoint ainsi Sels, Lammens et Vandevoordt, lui qui était encore titulaire vendredi à Ried im Innkreis, en Autriche, lors de la défaite des U21. Impossible, dans ces conditions, de l'emmener au Kazakhstan, et Garcia a donc dû attendre.

C'est la deuxième fois que Penders est appelé par Rudi Garcia : en septembre dernier, il faisait déjà partie des quatre gardiens du groupe, mais il avait dû déclarer forfait. Cette saison, l'ancien genkois est titulaire indiscutable à Strasbourg, en prêt depuis Chelsea.