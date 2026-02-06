Il surfait pourtant sur une bonne vague : très mauvaise nouvelle pour Alessio Castro-Montes à Cologne

Alors qu'il semblait sur le point de s'imposer à Cologne, Alessio Castro-Montes vient de subir un gros coup dur. L'ancien joueur de l'Union et de La Gantoise s'est blessé, au mauvais moment.

Début septembre, Alessio Castro-Montes quittait l'Union Saint-Gilloise pour rejoindre le FC Cologne contre 2 millions d'euros, soit la même somme que celle versée par le club bruxellois à La Gantoise deux ans plus tôt.

Ses débuts en Allemagne furent assez difficiles. Le joueur de 28 ans a dû se contenter d'un temps de jeu très limité pendant de nombreuses semaines et n'avait pris part qu'à quatre rencontres de Bundesliga avant le Nouvel An.

Mais en quelques semaines, beaucoup de choses ont évolué pour le flanc droit, titularisé lors de quatre des cinq rencontres de Cologne et apparu à deux reprises dans l'équipe de la semaine du championnat d'Allemagne.

Blessure musculaire pour Alessio Castro-Montes à Cologne

Auteur de trois passes décisives depuis début janvier, Alessio Castro-Montes commençait à trouver ses marques et à monter en puissance à Cologne, mais vient de recevoir une très mauvaise nouvelle.

Il s'est en effet occasionné une blessure musculaire la semaine dernière et sera absent pendant quelque temps, a annoncé le club sur ses canaux officiels. Si la gravité de sa blessure n'est pas encore connue et n'est peut-être pas très importante, il s'agit tout de même d'un coup d'arrêt assez important pour Alessio Castro-Montes, qui surfait sur une bonne vague depuis un mois.



