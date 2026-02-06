Amir Murillo (ex-Anderlecht) a trouvé son nouveau club et signe en même temps qu'un autre ancien de Pro League

Besiktas frappe encore dans les dernières heures du mercato en signant deux anciens joueurs de notre Pro League. Emmanuel Agbadou est déjà arrivé en Turquie, tandis qu'Amir Murillo est en approche.

Si le mercato hivernal a déjà fermé ses portes en Belgique et dans les cinq grands championnats européens, ce n'est pas encore le cas en Grèce et en Turquie, où il reste ouvert jusqu'à ce soir du 6 février.

Les grands clubs turcs en profitent donc pour terminer leur mercato et se montrent particulièrement actifs ces derniers jours. La palme du plus gros coup de l'hiver revient à Fenerbahçe, qui s'est attaché les services de N'Golo Kanté.

Le Besiktas n'est certainement pas en reste et multiplie les transferts dans ce sprint final. Il y a deux jours, le club annonçait l'arrivée de l'attaquant du Racing Genk Hyeon-Gyu Oh, contre 15 millions d'euros. Plus tôt en janvier, il avait déjà accueilli Yasin Özcan, qui était prêté à Anderlecht en début de saison.

Emmanuel Agbadou et Amir Murillo à Besiktas

Ce n'est pas tout, puisque deux anciens joueurs de notre championnat vont signer à Besiktas dans ce dernier jour de mercato. L'arrivée du premier des deux est déjà officialisée : Emmanuel Agbadou (ex-Eupen) signe chez le cinquième du championnat de Turquie, en provenance de Wolverhampton.

Selon les informations de la presse locale, le Besiktas va également s'attacher les services d'Amir Murillo, poussé vers la sortie à l'Olympique de Marseille ces derniers jours. Un transfert à 6 millions d'euros est évoqué, et l'information devrait être officielle dans la journée.

