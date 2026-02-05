Vincent Kompany au sommet d'une nouvelle étude : Luis Enrique et Hansi Flick suivent à bonne distance

Vincent Kompany au sommet d'une nouvelle étude : Luis Enrique et Hansi Flick suivent à bonne distance
Photo: © photonews
Le dernier rapport du CIES met en lumière le jeu de positionnement moderne. La philosophie que Vincent Kompany prône depuis des années porte ses fruits et cela se remarque sur plusieurs plans.

Sur la base des données d'Impect, 915 équipes de 58 compétitions ont été analysées sur quatre paramètres : distances de passe, tempo de passes en possession, durée de possession du ballon et part des passes courtes dans la zone offensive.

Le Bayern de Kompany domine le classement

Le résultat est un classement mondial des équipes les plus 'ball-friendly'. L'équipe qui domine ce classement n'est autre que le Bayern Munich. Le club bavarois est salué pour sa construction de jeu léchée, ses passes courtes et sa domination sans partage. C'est une confirmation claire de la philosophie que Kompany défend depuis des années : prendre l'initiative, contrôler le jeu et faire courir les adversaires.

Une vision du football moderne partagée par d'autres grands tacticiens européens.  Derrière le Bayern, on retrouve le Paris Saint-Germain de Luis Enrique et le FC Barcelone d'Hansi Flick. Le Bayer Leverkusen de Kasper Hjulmand est également une équipe qui aime prendre soin du cuir.

Et la possession n'est pas qu'une affaire de superpuissances : Columbus Crew, le FC Nordsjælland et l'AS Saint-Étienne figurent aussi dans le top dix grâce à l'accent mis sur la circulation du ballon. Sans une vision globale, l'argent ne fait pas tout...même si le talent indivudel aide à transposer tout cela en résultats.

Le Club de Bruges est la première équipe belge, en milieu du classement, suivi par... le Club NXT et Genk. A contrario, un club belge est tout en bas du classement. Le Patro Eisden est  troisième si on prend le classement à l'envers. Seuls Galway United et Drogheda United le devancent sur ce podium inversé. Stijn Stijnen n'a sans doute pas dû attendre la sortie de ce classement pour comprendre que jouer le football de Vincent Kompany ne l'intéressait pas.

