"S'il avait pu emmener un deuxième adjoint..." : Hans Cornelis était très proche d'échapper à Charleroi

"S'il avait pu emmener un deuxième adjoint..." : Hans Cornelis était très proche d'échapper à Charleroi
Photo: © photonews
Deviens fan de Charleroi! 634

Hans Cornelis vit des débuts rêvés comme coach de Charleroi. Il se confie sur les moments importants de sa jeune carrière.

Hans Cornelis est relativement jeune comme entraîneur mais a été façonné par plusieurs de ses prédécesseurs : “Par Trond Sollied, purement sur le plan psychologique”, confie-t-il dans De Zondag. Il souligne que la responsabilité que Sollied accordait au groupe de joueurs favorisait une plus grande implication au sein de l'équipe.

Cornelis reconnaît que le football a fortement évolué entre-temps, surtout sur le plan technologique. “Je ne veux pas devenir un entraîneur rivé à l'ordinateur, mais sans ordinateur, aujourd'hui, ce n'est plus possible".

Sa période à Lokeren a été un moment d'apprentissage important. Cela lui a permis de goûter à ses premiers succès sur le banc (du football amateur à la D1B) mais lui a également appris comment concilier des avis divergents dans un vestiaire.

2025, une année décisive dans sa carrière

Son licenciement ne l'a pas changé : “Je préfère sombrer avec ma propre vision qu'avec celle de quelqu'un d'autre.” Mais il a estimé que travailler sous les ordres d'un entraîneur principal expérimenté pouvait lui apporter de nouvelles perspectives.

Et pourtant, avant de suivre Rik De Mil à Charleroi, il a fallu faire preuve de patience. La possibilité de suivre Karel Geraerts à Reims était sur la table. “S'il avait pu emmener un deuxième adjoint, en plus de Tim Smolders, il m'aurait pris avec lui", révèle-t-il.

Charleroi a alors profité de la situation. Même si à l'époque, personne n'imaginait encore la tournure des événements de ces dernières semaines. “Durant ces six mois sous ses ordres, je me suis donné à fond avec Rik pour réussir ensemble”, explique Cornelis. Dans une semaine, les deux hommes se retrouveront face à face dans un match crucial pour le top 6.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Charleroi
Hans Cornelis
Rik De Mil
Karel Geraerts

Plus de news

Edward Still ne veut pas tout voir en noir : "Nous avons pris confiance ce soir"

Edward Still ne veut pas tout voir en noir : "Nous avons pris confiance ce soir"

23:40
"J'ai pris le téléphone du kiné" : Zinho Vanheusden raconte le jour où tout s'est arrêté

"J'ai pris le téléphone du kiné" : Zinho Vanheusden raconte le jour où tout s'est arrêté

23:40
🎥 Bienvenue au Lotto Park : la très vilaine rouge de Moussa Diarra pour sa première à la maison

🎥 Bienvenue au Lotto Park : la très vilaine rouge de Moussa Diarra pour sa première à la maison

23:00
La crise est bel et bien là : Anderlecht termine... à 9 et s'incline face à l'Antwerp

La crise est bel et bien là : Anderlecht termine... à 9 et s'incline face à l'Antwerp

22:30
Mobilisation générale à Charleroi : la demande des supporters à l'Union Saint-Gilloise

Mobilisation générale à Charleroi : la demande des supporters à l'Union Saint-Gilloise

20:20
Pocognoli a tout tenté, en vain : Monaco rechute au pire moment

Pocognoli a tout tenté, en vain : Monaco rechute au pire moment

23:20
Introuvable pendant dix jours : présent au Mambourg contre l'Union, Philippe Albert revient de loin

Introuvable pendant dix jours : présent au Mambourg contre l'Union, Philippe Albert revient de loin

22:20
Jusqu'à 4000 euros par point : les primes de victoire des grands clubs belges dévoilées

Jusqu'à 4000 euros par point : les primes de victoire des grands clubs belges dévoilées

22:00
Anderlecht le regretterait presque : un ex-coach est présent au stade (et pas pour y postuler)

Anderlecht le regretterait presque : un ex-coach est présent au stade (et pas pour y postuler)

21:20
2
Charleroi n'a pas peur du Parc Duden : "L'Union aussi nous appréhende, ça s'est vu"

Charleroi n'a pas peur du Parc Duden : "L'Union aussi nous appréhende, ça s'est vu"

19:30
🎥 La réponse de Deila aux critiques sur son arrivée : cinq mois plus tard, le Ronny Roar est de retour

🎥 La réponse de Deila aux critiques sur son arrivée : cinq mois plus tard, le Ronny Roar est de retour

21:00
Vincent Kompany au sommet d'une nouvelle étude : Luis Enrique et Hansi Flick suivent à bonne distance

Vincent Kompany au sommet d'une nouvelle étude : Luis Enrique et Hansi Flick suivent à bonne distance

20:40
Prêté huit fois...sans avoir joué en Belgique : le joueur le plus insaisissable du royaume nous quitte encore

Prêté huit fois...sans avoir joué en Belgique : le joueur le plus insaisissable du royaume nous quitte encore

20:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02: Gedikli - Murillo - Miras

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02: Gedikli - Murillo - Miras

18:20
"Si ce n'est pas en toi..." : Olivier Deschacht et Jelle Van Damme s'accordent sur le mal qui ronge Anderlecht

"Si ce n'est pas en toi..." : Olivier Deschacht et Jelle Van Damme s'accordent sur le mal qui ronge Anderlecht

19:00
12,2 millions pour les successeurs de Dolberg : le chantier qui pourrait être fatal à Olivier Renard

12,2 millions pour les successeurs de Dolberg : le chantier qui pourrait être fatal à Olivier Renard

18:40
1
Quel premier onze pour Edward Still ? Il faudra oser faire des changements

Quel premier onze pour Edward Still ? Il faudra oser faire des changements

18:15
Gustav Mortensen se dévoile : "Quand j'ai appris l'intérêt du Standard, je n'avais plus que ça en tête"

Gustav Mortensen se dévoile : "Quand j'ai appris l'intérêt du Standard, je n'avais plus que ça en tête"

17:30
Transfert de dernière minute au RFC Liège : un ancien buteur d'Eupen pour faire oublier Oumar Diouf

Transfert de dernière minute au RFC Liège : un ancien buteur d'Eupen pour faire oublier Oumar Diouf

18:20
Cinq millions promis l'été dernier...et toujours rien : le transfert d'un ancien espoir belge fait polémique

Cinq millions promis l'été dernier...et toujours rien : le transfert d'un ancien espoir belge fait polémique

18:00
"C'est devenu trop complexe pour certains" : un ancien joueur d'Edward Still prévient le noyau d'Anderlecht

"C'est devenu trop complexe pour certains" : un ancien joueur d'Edward Still prévient le noyau d'Anderlecht

17:00
"Des sensations de fou" : les joueurs de Charleroi ont encore des frissons de l'ambiance au Mambourg Réaction

"Des sensations de fou" : les joueurs de Charleroi ont encore des frissons de l'ambiance au Mambourg

14:20
1
"Rien ne surpasse un Sclessin plein, mais..." : entre Anderlecht, le Standard et l'Antwerp, Van Damme balance

"Rien ne surpasse un Sclessin plein, mais..." : entre Anderlecht, le Standard et l'Antwerp, Van Damme balance

16:30
Le Standard et Charleroi le suivaient : un jeune talent algérien a choisi de rester au pays

Le Standard et Charleroi le suivaient : un jeune talent algérien a choisi de rester au pays

12:40
L'ancien de l'Union qui doit aider Pocognoli à remonter la pente : "Je n'ai eu que des échos positifs"

L'ancien de l'Union qui doit aider Pocognoli à remonter la pente : "Je n'ai eu que des échos positifs"

16:00
Bien différent de la tenue à domicile : le nouveau maillot extérieur des Diables a fuité

Bien différent de la tenue à domicile : le nouveau maillot extérieur des Diables a fuité

15:30
1
Tout le monde le sentait venir, comme à Anderlecht : l'histoire se répète pour Zanka

Tout le monde le sentait venir, comme à Anderlecht : l'histoire se répète pour Zanka

15:00
🎥 Il rattrape le temps perdu à Dortmund : Julien Duranville à toute vapeur en Suisse

🎥 Il rattrape le temps perdu à Dortmund : Julien Duranville à toute vapeur en Suisse

14:00
Officiel : Landry Dimata quitte Chypre pour rebondir dans la plus grande ville du monde

Officiel : Landry Dimata quitte Chypre pour rebondir dans la plus grande ville du monde

14:40
Il ne sera pas le successeur d'Hasi : l'un des favoris d'Anderlecht décline poliment

Il ne sera pas le successeur d'Hasi : l'un des favoris d'Anderlecht décline poliment

13:40
Matte Smets a refusé de quitter Genk, qui avait accepté 19 millions : il explique ce choix

Matte Smets a refusé de quitter Genk, qui avait accepté 19 millions : il explique ce choix

13:20
Près de 100 buts en Pro League : un ex-Diable proche de revenir en D1A dans un nouveau rôle

Près de 100 buts en Pro League : un ex-Diable proche de revenir en D1A dans un nouveau rôle

13:00
Le transfert belge surprise de l'hiver : "Nous croyons vraiment en lui"

Le transfert belge surprise de l'hiver : "Nous croyons vraiment en lui"

12:20
La pyrotechnie à nouveau autorisée dans les stades de Pro League ?

La pyrotechnie à nouveau autorisée dans les stades de Pro League ?

10:40
1
La Mauves Army annonce une mesure forte : "Vous ne méritez plus ce privilège"

La Mauves Army annonce une mesure forte : "Vous ne méritez plus ce privilège"

11:20
1
Une prison dorée : Matteo Dams écarté par son club en Arabie Saoudite

Une prison dorée : Matteo Dams écarté par son club en Arabie Saoudite

12:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 20:45 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 07/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 07/02 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 07/02 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 08/02 Standard Standard
KV Malines KV Malines 08/02 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved