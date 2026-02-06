Mike Penders sur le départ de Strasbourg... et remplacé par un autre Belge ?

Mike Penders sur le départ de Strasbourg... et remplacé par un autre Belge ?
Photo: © photonews

Prêté à Strasbourg, Mike Penders devrait être rappelé par Chelsea à la fin de la saison. Pour le remplacer, les Alsaciens pourraient se tourner vers Maarten Vandevoordt, actuellement sur le banc du RB Leipzig.

Durant l'été 2024, Chelsea déboursait 20 millions d'euros pour s'attacher les services de Mike Penders, qui a pu disputer une dernière saison en prêt sous les couleurs du Racing Genk avant de partir vers l'Angleterre.

Mis à l'essai durant la pré-saison, le jeune gardien belge a finalement été prêté dans le club satellite de Chelsea, Strasbourg. Le Diablotin, sur le banc de l'équipe nationale pour affronter le Liechtenstein en novembre, y est titulaire et ne rate pas un match.

En fin de saison, il devrait être rappelé par Chelsea et Lior Rosenior, qui n'est pas convaincu par ses gardiens actuels et qui doit se dire, en voyant Senne Lammens à Manchester United, que titulariser un jeune portier belge pourrait avoir du bon.

Maarten Vandevoort pour remplacer Mike Penders à Strasbourg ?

Il faut dire que notre pays, et surtout le Racing Genk, est à la mode en matière de gardiens de but, et Strasbourg l'a bien compris en ciblant aussi du Belge pour remplacer Mike Penders. Selon les informations de Jeunes Footeux en France, les Alsaciens auraient coché le profil de Maarten Vandevoordt.

Lire aussi… Pocognoli a tout tenté, en vain : Monaco rechute au pire moment
Vendu par les Limbourgeois contre 10 millions d'euros à Leipzig, le gardien de 23 ans n'a joué que trois matchs de Coupe d'Allemagne cette saison, barré par Peter Gulacsi en championnat. Strasbourg souhaiterait en profiter pour le relancer.

