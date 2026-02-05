🎥 La réponse de Deila aux critiques sur son arrivée : cinq mois plus tard, le Ronny Roar est de retour

Ronny Deila n'a pas manqué ses débuts au Maccabi Tel Aviv. Son arrivée a pourtant fait l'objet de nombreuses critiques.

Ces dernières années, c'est surtout au moment de son départ que Ronny Deila a eu les oreilles qui sifflent. On pense notamment, pour différentes raisons, à ses fins d'aventures mouvementées au Standard et au Club de Bruges.

Cette semaine, c'est sa signature au Maccabi Tel Aviv qui a suscité les critiques. Vu la situation du pays, le voir accepter l'offre du Maccabi a été assez mal perçu. Il s'en est défendu en conférence de presse : "Je ne suis pas un homme politique et je ne pense pas que le sport et la politique devraient être mélangés".

Un soulagement sur le terrain

Deila a joué la carte de la prudence, ne s'engageant que pour six mois : "La signature d’un contrat à court terme jusqu’à la fin de la saison est une chose que nous avons convenue ensemble. Si les choses se déroulent comme prévu, alors il y aura de la continuité".

Et l'ancien entraîneur des Rouches n'a pas manqué ses débuts : à l'occasion de son premier match sur le banc, son équipe s'est imposée 1-4 sur le terrain du Kiryat Shmona. On notera le but d'Osher Davida, que Deila n'utilisait pourtant que très peu à Sclessin.

Comme en Belgique, les joueurs et les supporters locaux ont fait confiance avec son traditionnel 'Ronny roar' en guise de célébration. Cinq mois après sa dernière victoire comme entraîneur, il fallait que ça sorte.



