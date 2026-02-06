Enzo Scifo de retour sur le devant de la scène à la RAAL La Louvière ? "Ce serait bête de ne pas l'inclure"

La RAAL La Louvière a perdu deux hommes forts en peu de temps : David Verwilghen, parti à Anderlecht, et plus récemment Nicolas Frutos, qui a rejoint le voisin carolo. De quoi offrir une place plus importante à un certain Enzo Scifo chez les Loups ?

Directeur sportif de la RAAL La Louvière depuis juillet 2020, David Verwilghen a été le premier à quitter la Tanière des Loups, il y a quelques semaines, pour rejoindre le Sporting d'Anderlecht en qualité de directeur du recrutement.

C'est alors Nicolas Frutos, directeur technique puis directeur du football de la RAAL, qui a assuré la gestion sportive et qui réalisait les transferts, comme ce fut encore le cas au mois de janvier.

Il y a une semaine, l'Argentin se présentait encore en conférence de presse avant la rencontre face à La Gantoise pour débriefer le mercato de la RAAL La Louvière et évoquer la fin de saison. Mais, une semaine plus tard, c'est le CEO Toni Turi qui s'est assis à la place de Frutos... pour annoncer son départ.

Un rôle plus important pour Enzo Scifo à la RAAL ?

L'ancien attaquant rejoint le voisin du Sporting Charleroi, où il intégrera la direction sportive en compagnie de Mehdi Bayat. Un sacré coup pour les Carolos, et une deuxième grosse perte pour les Loups, qui vont devoir réorganiser leur organigramme.

Deux départs qui pourraient laisser plus de place à un certain Enzo Scifo, qui occupe le poste de "manager des talents" à la RAAL La Louvière depuis juillet 2024, mais qui pourrait peut-être occuper une place plus importante dans la gestion sportive, aux côtés du nouvel arrivant Jonathan Kindermans, le fils de Jean. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Toni Turi a en tout cas déclaré qu'il serait "bête de ne pas l'inclure dans la réflexion globale", selon la citation de nos confrères du Soir.