Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02: Miras - Murillo
Photo: © Photonews
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Miras - Murillo
Critiqué par son coach, un ancien d'Anderlecht cherche une solution de dernière minute
Amir Murillo est sur une voie de garage à l'OM. L'ancien latéral du RSC Anderlecht a été critiqué et écarté par Roberto De Zerbi. (Lire la suite)
Le KV Malines prolonge un titulaire important
Nacho Miras a prolongé son contrat au KV Malines. Le gardien de but espagnol est désormais lié jusqu'en 2029 avec les Sang & Or. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 04/02