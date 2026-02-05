Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02: Miras - Murillo

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Miras - Murillo

Critiqué par son coach, un ancien d'Anderlecht cherche une solution de dernière minute

Amir Murillo est sur une voie de garage à l'OM. L'ancien latéral du RSC Anderlecht a été critiqué et écarté par Roberto De Zerbi. (Lire la suite)

Le KV Malines prolonge un titulaire important

Nacho Miras a prolongé son contrat au KV Malines. Le gardien de but espagnol est désormais lié jusqu'en 2029 avec les Sang & Or. (Lire la suite)