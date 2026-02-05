Transfert de dernière minute au RFC Liège : un ancien buteur d'Eupen pour faire oublier Oumar Diouf

Le RFC Liège a vécu un mercato assez agité en attaque. Cela se conclut aujourd'hui avec la signature d'Emrehan Gedikli.

Depuis plusieurs semaines déjà, le RFC Liège s'était préparé à perdre Oumar Diouf, finalement parti à Saint-Trond malgré l'intérêt de plusieurs autres clubs de D1A. La recherche de son successeur a par contre été plus mouvementée que prévu.

Les Sang et Marine comptaient miser sur Khadim Dieng, l'attaquant sénégalais de l'AS Panazol (cinquième division française). Mais hier, la direction a fait savoir que le transfert tombait à l'eau à cause de la visite médicale non concluante du joueur.

Un plan B en 24 heures chrono

Problème, le mercato était déjà terminé. Il a donc fallu se tourner vers le marché des joueurs libres, sous peine de n'avoir aucune alternative à Frédéric Soelle Soelle. La prospection aura été rapide : le club a annoncé il y a quelques minutes l'arrivée d'Emrehan Gedikli, sans club depuis la fin du mois de décembre.

L'attaquant germano-turc, formé au Bayer Leverkusen, avait inscrit 7 buts avec Eupen la saison dernière : "C'est un attaquant de profondeur, capable de jouer dos au but mais également d’aller dans les espaces. Il connaît très bien la compétition, il est jeune et a un beau potentiel, avec la possibilité de se relancer chez nous", le présente Gaëtan Englebert dans le communiqué officiel.

Le nouveau venu partage son enthousiasme : "Je suis un buteur et je viens pour marquer des buts mais aussi aider mes coéquipiers à en marquer. Mon objectif est donc d’aider l’équipe à ramener les 3 points lors de chaque rencontre. Je connais déjà la compétition puisque j’ai joué à Eupen la saison dernière".



