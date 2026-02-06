Cristiano Ronaldo en grève et fermement recadré par la Saudi Pro League : "Personne ne peut faire ça"

Reprochant un manque d'équité par rapport aux autres clubs détenus par le PIF, Cristiano Ronaldo a décidé de se mettre en grève à Al-Nassr. La Saudi Pro League lui a répondu dans un communiqué cinglant, le recadrant fermement.

Cristiano Ronaldo n’est plus aussi heureux ces dernières semaines en Arabie Saoudite. La star portugaise a fait l’impasse sur le match de championnat d’Al Nassr contre Al-Riyadh lundi, et la raison est claire.

CR7 se dit mécontent de la manière dont le PIF (Public Investment Fund) gère le club. Il déplore surtout le manque d’investissements et le contraste avec d’autres clubs saoudiens, également détenus par le PIF, qui bénéficient d’un soutien financier plus important.

Vendredi, il devrait également manquer la rencontre contre Al-Ittihad pour les mêmes raisons, rapporte Fabrizio Romano sur X. Entre-temps, la Saudi Pro League a publié un communiqué pour répondre à Cristiano Ronaldo, et le remettre à sa place.

La Saudi Pro League recadre Cristiano Ronaldo

"Les clubs disposent de leur propre direction et encadrement sportif. Ils prennent de manière autonome les décisions concernant les transferts, les dépenses et la stratégie sportive, dans un cadre financier garantissant durabilité et équité. Ce cadre s’applique à tous les clubs de la compétition."



"Cristiano Ronaldo est fortement impliqué à Al Nassr depuis son arrivée et a contribué de manière significative à la croissance et aux ambitions du club. Comme tout grand sportif, il souhaite gagner. Mais aucun individu, aussi important soit-il, ne peut prendre de décisions au-delà de son propre club", a déclaré la SPL, dans un communiqué qui ne calmera pas les tensions.