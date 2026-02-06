Un ancien flop du Standard revit grâce à Ronny Deila : "On sent que quelque chose a changé"

Un ancien flop du Standard revit grâce à Ronny Deila : "On sent que quelque chose a changé"
Photo: © photonews

Ronny Deila est en train de frapper fort pour ses débuts au Maccabi Tel Aviv. Tout profit pour Osher Davida, qui retrouve le sourire.

Pour sa première en Israël, Ronny Deila a pu renouer avec son célèbre 'Ronny Roar' à l'issue de la victoire 1-4 sur le terrain du Kiryat Shmona. Au Maccabi Tel Aviv, l'entraîneur norvégien a retrouvé plusieurs anciens de Pro League : Raz Shlomo (ex-OHL), Hélio Varela (arrivé de La Gantoise), Yonas Malede (ex-Malines) et Osher Davida, qui avait coûté 1,70 million au Standard.

Après une longue période de disette, Davida a retrouvé le chemin des filets avec le changement de coach. Au Standard, Deila ne l'avait pourtant pas souvent titularisé. Mais le joueur ne semble pas lui en tenir rigueur.

"On sent un changement d'énergie. Le système est différent. Ces deux derniers jours, les joueurs ont senti que quelque chose avait changé. On a vu une équipe intense, c'est ce qui caractérise l'entraîneur, et j'espère qu'on continuera sur cette lancée. Je n'ai pas beaucoup joué sous ses ordres au Standard ; on avait un système légèrement différent. J'ai toujours dit que c'était un bon entraîneur et quelqu'un de bien avec les joueurs. Je l'appréciais beaucoup. Je l'ai dit aux gars d'ici aussi : c'est formidable d'avoir un entraîneur comme lui, et j'espère qu'on va décoller", explique-t-il sur le site internet du club.

Le Maccabi enchaîne

"Je suis ravi. J'ai enfin vu des sourires sur le visage des joueurs, y compris moi-même et chez le staff. C'est formidable de renouer avec la victoire, en grande partie grâce à nos supporters, dont 6 000 ont fait le déplacement malgré une période difficile, en plein milieu de la semaine, avec des embouteillages", poursuit-il.

Lire aussi… 🎥 La réponse de Deila aux critiques sur son arrivée : cinq mois plus tard, le Ronny Roar est de retour
Davida espère avoir fini de manger son pain noir : "Ce n'est pas facile quand le ballon ne rentre pas. Personnellement, je ne me juge pas là-dessus, mais c'est frustrant quand ça n'arrive pas". Hier soir, à l'occasion du deuxième match de l'ère Deila, Davida a été laissé au repos pour le déplacement à Yaffa, club de deuxième division. Le Maccabi s'est imposé 0-5, de quoi encore un peu plus conforter Ronny Deila dans ses premiers jours sur place.

