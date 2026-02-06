Estimé à 8 M€, il quittera l'Antwerp gratuitement et connaît déjà sa destination : "Ce n'est pas sa faute"

Estimé à 8 M€, il quittera l'Antwerp gratuitement et connaît déjà sa destination : "Ce n'est pas sa faute"
Photo: © photonews

Le transfert est déjà conclu, mais se matérialisera pendant l'été : Zeno Van den Bosch va quitter l'Antwerp gratuitement en fin de saison pour rejoindre l'Union Berlin. Une situation qui ne plaît absolument pas aux Anversois.

À la mi-janvier, Zeno Van den Bosch a quitté provisoirement l'Antwerp afin de réaliser des examens médicaux. Non pas pour un transfert en hiver, mais bien en fin de saison, lorsqu'il sera libre de tout contrat.

Le défenseur central du Great Old va en effet s'engager à l'Union Berlin. Estimé à 8 millions d'euros, il ne rapportera donc aucune indemnité à son club formateur, ce qui ne plaît évidemment pas au Bosuil.

Son ancien mentor, Jelle Van Damme, s'est exprimé dans les colonnes de Het Gazet van Antwerpen et est notamment revenu sur le cas Lecce, dont le clan Van den Bosch a écarté l'offre cet hiver. "Il allait jouer le maintien, ce n'était pas le bon choix. Il fallait être honnête et attendre une meilleure solution", a déclaré Van Damme.

Pourquoi Zeno Van den Bosch quittera-t-il l'Antwerp librement ?

Elle est donc arrivée, avec l'Union Berlin. "La Bundesliga, c'est une compétition qui convient davantage à Zeno", a assuré Van Damme, avant d'évoquer les critiques au Bosuil concernant son départ gratuit.


"Ce n'était pas forcément de sa faute. Je ne connais pas forcément les détails des contrats, mais il aurait pu être mieux rémunéré. Il est l'un des joueurs les moins bien payés de l'équipe. Il ne faut pas lui en vouloir, l'Antwerp restera toujours son club. Il a fait énormément de progrès ici et compte déjà plus de 125 matchs à 22 ans, sans s'être véritablement blessé. Je lui souhaite tout le meilleur", a conclu Jelle Van Damme.

