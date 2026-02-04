Dettes énormes, retards de paiement, plus de repas : pourquoi le récent 6/6 du RWDM relève du miracle

Le récent 6 sur 6 du RWDM Brussels relève du miracle. En interne, les conditions dans lesquelles évoluent Christ Bruno et son groupe sont intenables, tandis que le club, détenu par Eagle Football Group, reste toujours accablé par les dettes.

Interdit de transfert par la commission des licences fin octobre en raison de dettes toujours impayées, le RWDM Brussels se trouve dans une situation financière plus que délicate. Les Molenbeekois avaient même frôlé une déduction de points, mais avaient cette fois été sauvés par la commission grâce à l’arrivée de nouveaux capitaux.

Cependant, comme l’indiquent nos confrères de Sudinfo, le RWDM aura rendez-vous ce mercredi et ce vendredi devant la Commission des licences, et pourrait tout de même se voir déduire trois points. Une déduction de points qui pourrait valoir à John Textor sa destitution de son poste de président d'Eagle Football Group par Ares, son créancier.

Après avoir manqué de peu la promotion la saison dernière, les pensionnaires du stade Edmond Machtens se retrouvent cette fois dans le ventre mou du classement… malgré un récent 6 sur 6 presque miraculeux au vu des conditions actuelles. En coulisses, le RWDM est à l’agonie, tandis que le COO Maxime Vossen et l’entraîneur Christ Bruno, qui a remplacé Frédéric Frans en cours de saison, ainsi que son groupe, maintiennent tant bien que mal le cap.

Christ Bruno et son groupe, seuls au monde au RWDM

Il nous a récemment été rapporté que l’ancien entraîneur des U21 molenbeekois se serait retrouvé seul à l’entraînement, sans staff, sans kinésithérapeute, ni nutritionniste. Tous auraient été "malades". Christ Bruno aurait accepté une baisse de salaire, et des raisons financières semblent expliquer le manque d’encadrement autour de l’entraîneur de 48 ans. Un ancien kinésithérapeute de 2018 à 2020 serait revenu au club pour donner son aide.

Toujours accablé par d’importantes dettes et incapable de les rembourser, le RWDM Brussels, toujours détenu par Eagle Football Group, ne fournirait même plus d’hôtels ni de repas aux joueurs, qui doivent désormais prendre ces dépenses en charge eux-mêmes. Certains accusent également des retards de paiement, qui auraient tout de même été versés.





L'avenir n'est pas rose au RWDM

Le club molenbeekois connaît aussi des problèmes d’équipement, au point de manquer de matériel pour terminer la saison. Il nous revient d’ailleurs que le gardien titulaire, Justin Bengui, évoluerait avec une vareuse réutilisée et refloquée qui appartenait à Guillaume Hubert, son remplaçant.

Le Matricule 2 paie donc lourdement la gestion d’Eagle Football Group. Dans ce contexte, voir l’équipe prendre six points malgré les absences d’Ilyes Ziani, Gaëtan Robail et Tibo Persyn relève presque du miracle. Mais dans ces conditions, il semble difficile d’envisager un avenir serein pour le RWDM, qui pourrait se heurter au prochain contrôle de la commission des licences.