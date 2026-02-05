🎥 Bienvenue au Lotto Park : la très vilaine rouge de Moussa Diarra pour sa première à la maison

Ce soir, Moussa Diarra disputait son premier match au Lotto Park. Il a découvert les douches avant les autres.

Une défaite à Sclessin dimanche après-midi, l'entraîneur renvoyé dans la soirée, une carte rouge quatre jours plus tard : Moussa Diarra aurait pu rêver mieux comme débuts à Anderlecht. Mais ce soir, l'international malien ne peut s'en prendre qu'à lui-même.

Contre l'Antwerp, il a parfois personnifié cette rugosité, cette hargne qui manque à la défense, avec plusieurs tacles à la limite. Pour sa gestion du dernier quart d'heure, on repassera.

Al-Sahafi s'en sort bien sans blessure

L'ancien de Toulouse avait forcément à coeur d'aider l'équipe à se relever pour sa première à la maison. Mais intervenir comme il l'a fait alors que le Sporting venait de perdre Killian Sardella et tentait de limiter la casse ne servira pas sa cause.

🟥 | Un carton rouge direct bien mérité pour Moussa Diarra. 😳🚿 #ANDANT pic.twitter.com/wArXFQ9lsz — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 5, 2026

Sa semelle appuyée sur la cheville de Marwan Al-Sahafi était très dangereuse. Diarra a d'abord paru étonné, mais les angles proposés pour revoir l'action n'ont pas laissé place au doute quant à la légitimité de son exclusion.



Un geste d'autant plus stupide qu'il sera lui aussi suspendu pour le match retour de jeudi prochain. Anderlecht n'en avait vraiment pas besoin vu les absences de Ludwig Augustinsson, Marco Kana et Killian Sardella en défense.