Coup de tonnerre au Real Madrid : Thibaut Courtois est allé voir la direction pour régler un problème

Thibaut Courtois a fini par taper du poing sur la table. Agacé par les mauvais résultats, le gardien belge est allé voir la direction.

Le Real Madrid talonne le Barça à un petit point en Lige, mais ce bilan est trompeur. La "Casa Blanca" aurait dû survoler le championnat, sauf que ces derniers mois, l'équipe a soufflé le chaud et le froid avec des résultats catastrophiques.

Entre-temps, le Real a été éliminé de la Coupe du Roi et doit passer par les barrages pour décrocher un billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pour couronner le tout, Xabi Alonso a été limogé.

Qu'est-ce qui cloche ?

Le Real doit se reprendre, mais l'ambiance dans le vestiaire serait trop toxique. Si Vinicius Junior fait des siennes depuis des mois, le Brésilien est loin d'être le seul problème du groupe.

Selon El Nacional, le groupe commence à s'agacer du comportement de Jude Bellingham. D'après le journal, Thibaut Courtois serait personnellement monté au créneau auprès d'Alvaro Arbeloa et de Florentino Perez.

Des mots très clairs


Seuls Courtois, Arbeloa et Perez savent ce qui s'est dit, mais le message était dur et limpide. Courtois en a assez de la façon dont Bellingham se met en avant et néglige ses tâches défensives.

