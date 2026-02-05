12,2 millions pour les successeurs de Dolberg : le chantier qui pourrait être fatal à Olivier Renard

12,2 millions pour les successeurs de Dolberg : le chantier qui pourrait être fatal à Olivier Renard
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4323

Olivier Renard risque d'être à son tour remis en question ces prochains jours. Le directeur sportif a déjà eu trois mercatos pour construire un Anderlecht plus fort, mais... on en est très loin.

Revenons un instant au mercato estival. Soudainement, Anderlecht avait besoin d'argent car le club n'avait encore rien vendu. La solution trouvée par Olivier Renard : vendre Kasper Dolberg à l'Ajax pour 10 millions d'euros.

Le meilleur attaquant qu'Anderlecht possédait, intrinsèquement un homme capable de faire la différence à lui seul. Faisons le point sur ce qui a été fait avec cet argent - et celui de Simic (6 millions). Adriano Bertaccini a été recruté pour 5 millions, Ilay Camara pour 4,5 millions, Mihajlo Cvetkovic pour 3,2 millions, Nathan Saliba pour 2 millions et Enrick Llansana pour 1 million. Cet hiver, 4 millions supplémentaires ont été investis dans Danylo Sikan.

Mon royaume pour un buteur

Cela fait 12,2 millions pour des attaquants. A ce prix-là, autant garder Dolberg. Car la plus-value de ces trois joueurs n'est vraiment pas comparable à celle du Danois. Même s'il voulait lui-même rejoindre l'Ajax et se sentait moins heureux dans le système de Besnik Hasi. Tout aussi douloureux : le meilleur buteur actuellement sous contrat avec Anderlecht n'évolue pas au club, il s'agit de Keisuke Goto, qui permet à Saint-Trond d'être mieux classé que le Sporting.

Cvetkovic et Llansana ne sont que des remplaçants, Camara a été plus souvent blessé qu'il n'a joué et Saliba n'a pas encore vraiment convaincu. Sans parler des prêts coûteux d'Ilic et Özcan, qui ont à peine été utilisés.

Le bilan d'Olivier Renard n'apparaît donc pas très reluisant. Comme si la coupe n'était pas assez pleine, il apparaît encore comme le choix de l'ex-président Wouter Vandenhaute. Un regard objectif et il n'est pas difficile de constater que l'équipe s'est affaiblie techniquement et tactiquement par rapport à la saison dernière.

Des circonstances atténuantes

Pour sa défense : il a également hérité d'un beau gâchis de son prédécesseur, Jesper Fredberg. Ce dernier a distribué quelques contrats coûteux à des joueurs qui ne jouent plus ou quasiment plus. Les supporters peuvent reprocher à Renard de ne pas s'être débarrassé de Verschaeren, Rits, Foket et Flips, mais n'importe quel directeur sportif vous le dira : c'est tout sauf un jeu d'enfant avec ces salaires élevés. Et cela pèse également sur le budget dont il dispose.

Besnik Hasi a payé l'addition, mais Renard apparaît également comme remis en question. Si cela se confirme, Anderlecht ne sera pas loin de repartir de zéro. Les directeurs sportifs continuent en effet d'hériter du chaos de leurs prédécesseurs. La stabilité apparaît à chaque prise de parole dans les hautes sphères du club. Mais personne ne peut encore se targuer de l'avoir ramenée.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

LIVE : Anderlecht mené à la mi-temps (0-1) Live

LIVE : Anderlecht mené à la mi-temps (0-1)

21:22
Anderlecht le regretterait presque : un ex-coach est présent au stade (et pas pour y postuler)

Anderlecht le regretterait presque : un ex-coach est présent au stade (et pas pour y postuler)

21:20
🎥 La réponse de Deila aux critiques sur son arrivée : cinq mois plus tard, le Ronny Roar est de retour

🎥 La réponse de Deila aux critiques sur son arrivée : cinq mois plus tard, le Ronny Roar est de retour

21:00
"Si ce n'est pas en toi..." : Olivier Deschacht et Jelle Van Damme s'accordent sur le mal qui ronge Anderlecht

"Si ce n'est pas en toi..." : Olivier Deschacht et Jelle Van Damme s'accordent sur le mal qui ronge Anderlecht

19:00
Mobilisation générale à Charleroi : la demande des supporters à l'Union Saint-Gilloise

Mobilisation générale à Charleroi : la demande des supporters à l'Union Saint-Gilloise

20:20
Quel premier onze pour Edward Still ? Il faudra oser faire des changements

Quel premier onze pour Edward Still ? Il faudra oser faire des changements

18:15
Vincent Kompany au sommet d'une nouvelle étude : Luis Enrique et Hansi Flick suivent à bonne distance

Vincent Kompany au sommet d'une nouvelle étude : Luis Enrique et Hansi Flick suivent à bonne distance

20:40
Charleroi n'a pas peur du Parc Duden : "L'Union aussi nous appréhende, ça s'est vu"

Charleroi n'a pas peur du Parc Duden : "L'Union aussi nous appréhende, ça s'est vu"

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02: Gedikli - Murillo - Miras

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02: Gedikli - Murillo - Miras

18:20
Prêté huit fois...sans avoir joué en Belgique : le joueur le plus insaisissable du royaume nous quitte encore

Prêté huit fois...sans avoir joué en Belgique : le joueur le plus insaisissable du royaume nous quitte encore

20:00
"C'est devenu trop complexe pour certains" : un ancien joueur d'Edward Still prévient le noyau d'Anderlecht

"C'est devenu trop complexe pour certains" : un ancien joueur d'Edward Still prévient le noyau d'Anderlecht

17:00
Transfert de dernière minute au RFC Liège : un ancien buteur d'Eupen pour faire oublier Oumar Diouf

Transfert de dernière minute au RFC Liège : un ancien buteur d'Eupen pour faire oublier Oumar Diouf

18:20
Cinq millions promis l'été dernier...et toujours rien : le transfert d'un ancien espoir belge fait polémique

Cinq millions promis l'été dernier...et toujours rien : le transfert d'un ancien espoir belge fait polémique

18:00
"Rien ne surpasse un Sclessin plein, mais..." : entre Anderlecht, le Standard et l'Antwerp, Van Damme balance

"Rien ne surpasse un Sclessin plein, mais..." : entre Anderlecht, le Standard et l'Antwerp, Van Damme balance

16:30
Gustav Mortensen se dévoile : "Quand j'ai appris l'intérêt du Standard, je n'avais plus que ça en tête"

Gustav Mortensen se dévoile : "Quand j'ai appris l'intérêt du Standard, je n'avais plus que ça en tête"

17:30
Tout le monde le sentait venir, comme à Anderlecht : l'histoire se répète pour Zanka

Tout le monde le sentait venir, comme à Anderlecht : l'histoire se répète pour Zanka

15:00
Il ne sera pas le successeur d'Hasi : l'un des favoris d'Anderlecht décline poliment

Il ne sera pas le successeur d'Hasi : l'un des favoris d'Anderlecht décline poliment

13:40
L'ancien de l'Union qui doit aider Pocognoli à remonter la pente : "Je n'ai eu que des échos positifs"

L'ancien de l'Union qui doit aider Pocognoli à remonter la pente : "Je n'ai eu que des échos positifs"

16:00
"Des sensations de fou" : les joueurs de Charleroi ont encore des frissons de l'ambiance au Mambourg Réaction

"Des sensations de fou" : les joueurs de Charleroi ont encore des frissons de l'ambiance au Mambourg

14:20
1
Bien différent de la tenue à domicile : le nouveau maillot extérieur des Diables a fuité

Bien différent de la tenue à domicile : le nouveau maillot extérieur des Diables a fuité

15:30
1
🎥 Il rattrape le temps perdu à Dortmund : Julien Duranville à toute vapeur en Suisse

🎥 Il rattrape le temps perdu à Dortmund : Julien Duranville à toute vapeur en Suisse

14:00
Officiel : Landry Dimata quitte Chypre pour rebondir dans la plus grande ville du monde

Officiel : Landry Dimata quitte Chypre pour rebondir dans la plus grande ville du monde

14:40
La Mauves Army annonce une mesure forte : "Vous ne méritez plus ce privilège"

La Mauves Army annonce une mesure forte : "Vous ne méritez plus ce privilège"

11:20
Matte Smets a refusé de quitter Genk, qui avait accepté 19 millions : il explique ce choix

Matte Smets a refusé de quitter Genk, qui avait accepté 19 millions : il explique ce choix

13:20
En toile de fond d'Anderlecht-Antwerp, le retour de Jean Kindermans à Neerpede

En toile de fond d'Anderlecht-Antwerp, le retour de Jean Kindermans à Neerpede

10:20
1
Le Standard et Charleroi le suivaient : un jeune talent algérien a choisi de rester au pays

Le Standard et Charleroi le suivaient : un jeune talent algérien a choisi de rester au pays

12:40
Près de 100 buts en Pro League : un ex-Diable proche de revenir en D1A dans un nouveau rôle

Près de 100 buts en Pro League : un ex-Diable proche de revenir en D1A dans un nouveau rôle

13:00
Après Thorsten Fink, un autre entraîneur est sur la liste d'Anderlecht

Après Thorsten Fink, un autre entraîneur est sur la liste d'Anderlecht

10:00
1
Le transfert belge surprise de l'hiver : "Nous croyons vraiment en lui"

Le transfert belge surprise de l'hiver : "Nous croyons vraiment en lui"

12:20
Une prison dorée : Matteo Dams écarté par son club en Arabie Saoudite

Une prison dorée : Matteo Dams écarté par son club en Arabie Saoudite

12:00
1
Le jeune joueur belge à suivre : les grands clubs l'ont déjà dans leur viseur, les Diables Rouges aussi

Le jeune joueur belge à suivre : les grands clubs l'ont déjà dans leur viseur, les Diables Rouges aussi

11:40
La pyrotechnie à nouveau autorisée dans les stades de Pro League ?

La pyrotechnie à nouveau autorisée dans les stades de Pro League ?

10:40
1
Critiqué par son coach, un ancien d'Anderlecht cherche une solution de dernière minute

Critiqué par son coach, un ancien d'Anderlecht cherche une solution de dernière minute

09:30
Sébastien Pocognoli prend une décision forte et écourte le "comeback de l'année"

Sébastien Pocognoli prend une décision forte et écourte le "comeback de l'année"

11:00
Le remplaçant d'Angulo déjà dans le groupe pour la Coupe ? Edward Still en dit plus

Le remplaçant d'Angulo déjà dans le groupe pour la Coupe ? Edward Still en dit plus

06:40
"Je ne suis pas radiologue, mais..." : David Hubert donne les premières nouvelles des deux blessés de l'Union Réaction

"Je ne suis pas radiologue, mais..." : David Hubert donne les premières nouvelles des deux blessés de l'Union

08:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 06/02 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 07/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 07/02 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 07/02 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 08/02 Standard Standard
KV Malines KV Malines 08/02 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved