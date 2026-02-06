"C'est très frustrant" : Joseph Oosting content, mais pas trop, après la victoire de l'Antwerp à Anderlecht

Une réaction en demi-teinte de Joseph Oosting. L'entraîneur de l'Antwerp se réjouit de la victoire et de la prestation de son équipe, mais aurait aimé que ses joueurs soient capables de tuer le match face à neuf adversaires.

"Si je regarde comment nous avons joué aujourd’hui, c'était plutôt bon", a déclaré Joseph Oosting après la rencontre. "Nous avons exercé une pression haute et tout s’est bien déroulé. Ensuite, nous avons volontairement choisi de reculer un peu pour tendre un piège et profiter des contres. Que nous marquions finalement sur une phase arrêtée est évidemment appréciable."

Après la pause, l’Antwerp est resté solide, selon son entraîneur. "Nous avons gardé le contrôle et nous avons bénéficié de deux cartons rouges pour eux. À ce moment-là, nous avons eu de nombreuses occasions pour définitivement décider du match."

Cependant, Oosting regrette que son équipe n’ait pas concrétisé davantage. Face à neuf adversaires, l'Antwerp aurait dû tuer le match. "Il faut nous reprocher de ne pas avoir converti ces occasions. C’est en fait le seul point que je peux reprocher à mes joueurs. Pour le reste, ils ont exécuté ce que nous avions demandé."

L'Antwerp aurait dû gagner plus largement, selon Joseph Oosting

Le coach néerlandais a souligné que son équipe avait créé suffisamment d’opportunités pour s’imposer plus largement. "Nous avons eu huit grosses occasions et il est frustrant de ne pas en transformer plus. Je dois cependant reconnaître que leur gardien a réalisé une prestation très solide."

Avec cette victoire étriquée, l’Antwerp retrouvera le Bosuil pour le match retour avec un léger avantage. "Nous avons une belle position de départ, mais nous n’avons encore rien assuré. Il faut rester vigilants, car ce type de confrontation aller-retour peut basculer rapidement si vous ne concluez pas", a-t-il conclu.